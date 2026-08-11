日本爆紅日清冷泡杯麵登陸惠康 限定優惠$19.9 附指定分店詳情(有片)

昨日759阿信屋宣布日本爆紅日清冷泡杯麵將於明日（8月12日）抵港，今日惠康隨即公布日清冷泡杯麵登陸惠康的消息，由今日起（8月11日）至8月20日特設優惠期，即睇指定銷售分店列表！
惠康在官方Facebook透露，2款日清冷泡杯麵（雞鹽檸檬味及微辣泡菜味）於優惠期內可以優惠價$19.9/件入手，與759阿信屋同價。不過數量有限，售完即止。而且只限指定分店有得買。提一提，優惠不適用於惠康網店/Market Place網店/yuu網購，以單一發票及折實價計算。
優惠期：2026年8月11日至8月20日
市民買不到感失望
消息一出，網民即刻起哄走去惠康不同分店搶貨。但有網民表示元州商場、荃灣眾坊街、銅鑼灣分店都沒有貨；圍方分店售罄；藍田啟田店明天才有貨。亦有網民表示「剛去左指定分店都未返貨」。一眾買不到的網民感到失望，有人大呻「不如你真係出晒貨上晒貨架先好出post啊，見到你個post專登行落街，跟住冇貨咁熱嘅天氣。」
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