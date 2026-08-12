網上熱話｜港女擲彩虹中大獎！到手發現獎品為XX套裝 網民：根本係垃圾！

抽中獎已經好難，憑實力又有運氣中獎就更難。不少人趁放假、親子玩意都喜歡擲彩虹碰下運氣，娛樂同時又隨時有意外收穫，滿足感爆棚！不過，有時中大獎都未必真係咁開心，特別是中了一些得物無所用的東西，都咪話唔無奈。早前，一位港女擲彩虹擲中大獎，豈料到手竟是XX套裝，引起一眾網民熱烈討論。

港女擲彩虹擲中大獎 擲彩虹講求實力與運氣，太大力容易掟出界，太細力又未必入到中獎範圍，有時就算以為掟中，都要俾職員左度右度，甚至睇埋CCTV判斷有冇砸界，要中獎實在大有學問！早前，一位港女擲彩虹時，就驚喜地擲中彩虹中最細的紫色格，令她驚喜萬分！

大獎竟是沙灘玩具套裝 發文者分享「好消息」是「中咗紫色」，但望一望有咩獎品揀後，即時同步獲悉「壞消息」，只因最難中紫色的獎品，竟然是小朋友用的「沙灘玩具套裝」！

網民彈獎品出手低 發文者對獎品感到十分無奈，而一眾網民亦被帖文吸引，紛紛留言表達意見，有網民震驚表示「紫色都只係得沙灘套裝…？！紫色喎」、「紫色係最cheap嘅大獎around $30以內」。亦有人坦言「想講而家掉彩虹啲禮物全部都cheap晒」、「冇小朋友呢樣根本係垃圾獎品」。有樂觀網民就嘗試安慰，稱讚發文者「憑實力贏取一套沙灘遊玩組合」，留言區氣氛樂也融融。