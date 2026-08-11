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出版：2026-Aug-11 21:42
更新：2026-Aug-11 21:42

日清冷泡杯麵引爆搶購潮 HKTV mall加入戰團最平價$15.8平過惠康、759阿信屋

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日清冷泡杯麵引爆搶購潮HKTV mall加入戰團最平價$15.8平過惠康、759阿信屋

爆紅日清史上首款冷泡杯麵突攻港即掀搶購潮！自昨日759阿信屋宣布將於明日（812日）在指定觀塘興運倉開售( 會員價77折兩杯套裝價$39.8)，沒料到今日惠康發攻，搶閘表明今日開始多間分店以優惠價$19.9/件發售，再來HKTV mall搶攻加入戰團，標榜$15.8至平價突圍！

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網民讚：唔使辛苦搶

小編睇HKTV mall官方Threads發現有得網購，即睇網購平台，知道有空運直送兩款日清合味道冷泡杯麵：雞鹽檸檬味及香辣泡菜味，每杯只售$15.8，比759阿信屋及惠康更平，不過每款限購1件。仲話晚上10時前落單，明天會送到。  消息一出，網民表示歡迎：「又平又唔使辛苦搶」、「呢個價錢真係CLS」。

HKTV mall網購平台

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