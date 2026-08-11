日清冷泡杯麵引爆搶購潮 HKTV mall加入戰團最平價$15.8平過惠康、759阿信屋

爆紅日清史上首款冷泡杯麵突攻港即掀搶購潮！自昨日759阿信屋宣布將於明日（8月12日）在指定觀塘興運倉開售( 會員價77折兩杯套裝價$39.8)，沒料到今日惠康發攻，搶閘表明今日開始多間分店以優惠價$19.9/件發售，再來HKTV mall搶攻加入戰團，標榜$15.8至平價突圍！
網民讚：唔使辛苦搶
小編睇HKTV mall官方Threads發現有得網購，即睇網購平台，知道有空運直送兩款日清合味道冷泡杯麵：雞鹽檸檬味及香辣泡菜味，每杯只售$15.8，比759阿信屋及惠康更平，不過每款限購1件。仲話晚上10時前落單，明天會送到。 消息一出，網民表示歡迎：「又平又唔使辛苦搶」、「呢個價錢真係CLS」。
ADVERTISEMENT
9custom content itemaddexpandmore-dots Available PlatformAllWeb onlyApps Only PositionTopBottom Publish Date Expiry Date all category check Category生活App\Models\Categoryclose_icon Add category Select an category content Heading Options bolditalicstrikeunderlinelinkunlinkulolquotealign leftalign centeralign rightjustifyimagetableundoredoADVERTISEMENT【成為推薦王！贏海洋公園雙人門票及$200禮券】Source code