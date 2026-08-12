深圳好去處｜怪奇物語Stranger Things期間限定店登陸深圳！即睇攻略 神還原經典場景+必買周邊

深圳好去處｜《怪奇物語Stranger Things》期間限定店登陸深圳！即睇攻略 神還原經典場景+必買周邊

Netflix人氣神劇《怪奇物語》粉絲請注意，Stranger Things期間限定店已限時登陸深圳前海壹方城！由即日起至至10月8日期間，Stranger Things期間限定店特別將劇中的1980年代美式復古氛圍與神秘「顛倒世界（Upside Down）」搬進商場，現場神還原了多個劇中經典場景，設有Demogorgon及Demo Dog雕像、Will家中客廳字母燈牆等打卡位等，更有售服飾、包袋、家居用品、角色公仔及寵物聯名周邊，劇迷絕對不能錯過！

現場匯集了《怪奇物語》全系列主題好物，從實穿的復古印花T恤、衛衣、棒球帽，到日常必備的帆布袋、PVC收納包、馬克杯、雨傘及精緻鑰匙扣等，應有盡有。當中最受矚目的必定是一眾角色手辦及FUNKO POP人偶，造型生動細緻，極具收藏價值。此外，場內更貼心特設寵物聯名專區，帶來多款狗狗專屬服飾與玩具，讓毛孩也能一起感受獨特的復古科幻魅力。

大量官方限定周邊 必買人氣角色手辦及寵物精品

神還原經典場景 3大必影打卡位

場內佈景神還原劇中的經典元素與細節，充滿濃厚的80年代美式科幻氛圍。以下為大家精選3大不容錯過的打卡位：



1. 門口「逆世界」神秘入口

一走到快閃店門口，充滿壓迫感的暗黑「逆世界」風格裝飾瞬間映入眼簾，配合營造出的未知氣氛，讓人猶如一秒穿越至Hawkins小鎮的神秘領域。

2. Demogorgon與魔狗巨型雕像

劇中令人毛骨悚然的經典怪物Demogorgon與魔狗Demo Dog化身立體巨型雕像登場！雕像細節逼真且極具視覺衝擊力，絕對是全場最具張力的拍照背景。