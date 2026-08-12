親子好去處｜丸亀製麵首推小職人製麵教室 親手由零開始整讚岐烏冬 完成送證書+專屬制服+9折優惠卡

源自日本香川縣的讚岐烏冬一直深受港人歡迎，想與小朋友一起認識讚岐烏冬文化？不妨帶他們一起參與由丸亀製麵舉辦的「丸亀小職人製麵教室」。9月起，在日本當地廣受歡迎的「丸亀小職人製麵教室」首次來到香港，家長和小朋友可親手由麵粉開始，學習製作正宗的讚岐烏冬，成為一日烏冬匠人！

在日本當地廣受歡迎的「丸亀小職人製麵教室」首次來到香港！

由搓麵粉開始 逐步製作 烏冬

在製麵教室中，最讓人期待的環節必定是烏冬製作。課程將日本烏冬學校的製麵課程直送香港，讓香港的小朋友體驗原汁原味的烏冬做法。小朋友將會先換上專屬的職人制服，並由零開始製作烏冬，親手體驗搓麵、壓麵、切麵等步驟，感受日本飲食文化。

完成後，參加者可即場品嚐自己親手製作的烏冬，品嘗讚岐烏冬的彈牙爽滑口感。他們更加獲發「丸亀麵職人」官方修畢證書，紀念特別時刻。