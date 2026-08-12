Valerie Pastry結業危機逆轉 新餅房重開推新口味中秋月餅 早鳥低至68折

早前因舊工場不獲續約而一度面臨結業的本地烘焙品牌 Valerie Pastry，經歷搬遷工場風波後，終於覓得新餅房重新開爐。今年中秋月餅系列亦如期回歸，除了經典流心口味，品牌首次推出「流心咖啡」及「流心熱情果」兩款新口味，另有月餅連Tote Bag限量套，早鳥預定低至68折優惠。



Valerie Pastry早前宣布因舊工場業主不再續約，團隊一度要暫停製作。消息公布後，品牌社交平台隨即收到大量留言，有熟客表示不捨，亦有人留言鼓勵團隊繼續尋找新地方。 其後更有一直支持品牌的客人提供新址消息，團隊最終找到合適的新餅房，原本可能告一段落的Valerie Pastry，亦得以繼續製作大家熟悉的月餅及蝴蝶酥。

「REBORN」限量套裝 $726起連Tote Bag 今年中秋，品牌將這次重新開爐的經歷放進產品設計，推出兩款限量月餅連Tote Bag套裝，分別以「花間小兔」及「REBORN」為主題。 「花間小兔」特別版套裝售價$942（原價$1,221），包括2026「尊貴月餅八件裝」、新口味四件裝月餅、流心朱古力榛子四件裝及蝴蝶酥24片裝，並附送一個印有小兔及花卉插畫的Tote Bag。 另一款「REBORN」紀念版套裝售價$726（原價$885），包括尊貴月餅八件裝、新口味四件裝及蝴蝶酥16片裝，同樣附送限定Tote Bag。兩款新口味四件裝均可選流心咖啡或流心熱情果，套裝數量有限，售完即止。





流心咖啡首次登場 另一款加入熱情果酸香 今年兩款新口味之中，「流心咖啡月餅」以Arabica深焙咖啡豆製作咖啡粉，再加入餅皮、內餡及流心餡，入口由咖啡香氣開始，之後帶出濃厚流心口感，尾段留有咖啡回甘。 另一款「流心熱情果月餅」則以熱情果蓉及流心餡配搭牛油餅皮，酸甜果香較突出，亦令整體味道不會過於甜膩。兩款均是Valerie Pastry今年首次推出。



8款月餅一次食齊 經典流心加兩款新口味 想一次試多款口味，今年的「尊貴月餅八件裝」就集合8款月餅，包括流心熱情果、流心咖啡、流心奶黃、流心宇治抹茶、流心伯爵茶、流心朱古力榛子，以及香芋蛋黃蓉、陳皮紅豆蛋黃蓉。 除了兩款新口味，亦保留品牌原有的流心系列，加入兩款蛋黃蓉口味，禮盒則採用漸變燙金設計。 朱古力榛子撞奶黃 全新雙拼8件裝 另外，今年亦有全新的「皇牌雙併流心禮盒」，將流心朱古力榛子及流心奶黃放在同一盒，各4件。

流心朱古力榛子加入比利時朱古力及意大利榛子，流心奶黃則是品牌過往的經典口味，兩款一濃一香，想集中試流心口味的話可以選擇這款雙拼組合。



中秋預訂低至68折 滿$1,600免本地運費 按此預定 中秋預訂期間，Valerie Pastry月餅低至68折，購物滿$1,600可享本地免運費。品牌亦提供實體禮券，並設有不同取貨門市及時段。 另外，會員可於官方網站累積及使用會員點數，預訂月餅時可用點數扣減購物金額。由於月餅由團隊人手製作及入盒，部分款式屬限量供應，想買新口味或限量套裝的話，需留意售罄情況。



Valerie Pastry 資料 新蒲崗餅房（提供網上預訂自取和現場購買） 地址：新蒲崗六合街8號六合工業大廈 3 樓 A 室 營業時間：星期一至六 12:30pm – 7:30pm（ 8月31日至9月25日，星期一至日 12pm – 8pm） 一般查詢：+852 3565 6765 Whatsapp：+852 9222 8442 尖沙咀門市（提供網上預訂自取和現場購買） 地址：尖沙咀加連威老道 43 號地下 營業時間：星期一至日 12pm – 9pm 門店查詢：+852 9705 8876 中秋產品取貨日期：2026年8月31日至2026年9月25日 備註：網上訂購需於取貨日期 3 日或之前進行，全部貨品數量有限，售完即止。