TWIST 10大名牌Last Call終極全線半價 網店滿額港台澳再享免運費

名牌愛好者注意，時尚名牌買手店TWIST正式進行終極減價優惠，即日起推出「10大品牌Last Call」限時折扣活動，現已進入最後倒數階段，10大國際頂級名牌全線正價單品一律以5折(50% OFF)震撼價發售。不論是親臨門市，還是選擇在家中網購，都能同步享受這次大減價。

本次減價的品牌貨品極其重磅，涵蓋GUCCI、BALENCIAGA、LOEWE、SAINT LAURENT、FENDI、CHLOE、BURBERRY、BALLY、MARC JACOBS 及 MICHAEL KORS。記者開箱實測，各大品牌的熱賣系列近乎全數列陣。從街頭潮人必備的BALENCIAGA斜揹袋、名媛優雅指標的GUCCI經典GG Supreme 帆布鏈條包，到初秋微涼不可或缺的BURBERRY羊絨圍巾，通通都能以半價輕鬆入手。