熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
生活
出版：2026-Aug-13 12:00
更新：2026-Aug-13 12:00

TWIST 10大名牌Last Call終極全線半價 網店滿額港台澳再享免運費

分享：
Joe23

TWIST 10大名牌Last Call終極全線半價 網店滿額港台澳再享免運費

名牌愛好者注意，時尚名牌買手店TWIST正式進行終極減價優惠，即日起推出「10大品牌Last Call」限時折扣活動，現已進入最後倒數階段，10大國際頂級名牌全線正價單品一律以5(50% OFF)震撼價發售。不論是親臨門市，還是選擇在家中網購，都能同步享受這次大減價。

本次減價的品牌貨品極其重磅，涵蓋GUCCIBALENCIAGALOEWESAINT LAURENTFENDICHLOEBURBERRYBALLYMARC JACOBS MICHAEL KORS。記者開箱實測，各大品牌的熱賣系列近乎全數列陣。從街頭潮人必備的BALENCIAGA斜揹袋、名媛優雅指標的GUCCI經典GG Supreme 帆布鏈條包，到初秋微涼不可或缺的BURBERRY羊絨圍巾，通通都能以半價輕鬆入手。

2960x (1) 2960x (4) 2960x (2) 2960x (5) 2960x (3)

為了貼合都市人的網購習慣，TWIST eShop官方網店，除了同步全線5折優惠外，更貼心推出「港台澳地區全單滿$500即享免運費」限時禮遇。所有參與貨品數量極為有限，採先到先得、售完即止制。不論是想為日常穿搭增添高級質感，還是尋找保值經典不敗款式，不要錯過這次減價優惠。

TWIST 10大品牌Last Call」詳情：

推廣期：即日起發售，最後一周！把握最後機會！

地址：尖沙咀彌敦道63iSQUARE國際廣場UG06(港鐵尖沙咀站HR出口)

營業時間：12:00 - 21:00

查詢及網店：TWIST eShop(港台澳購物滿$500免運費)

2960x (6) 2960x (7) 2960x 2960x (10) 2960x (11)
2960x (14) 2960x (12) 2960x (8) 2960x (13) 2960x (15) 2960x (9)

ADVERTISEMENT

【👇成為推薦王！贏海洋公園雙人門票及$200禮券👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務