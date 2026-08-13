TWIST 10大名牌Last Call終極全線半價 網店滿額港台澳再享免運費

名牌愛好者注意，時尚名牌買手店TWIST正式進行終極減價優惠，即日起推出「10大品牌Last Call」限時折扣活動，現已進入最後倒數階段，10大國際頂級名牌全線正價單品一律以5折(50% OFF)震撼價發售。不論是親臨門市，還是選擇在家中網購，都能同步享受這次大減價。
本次減價的品牌貨品極其重磅，涵蓋GUCCI、BALENCIAGA、LOEWE、SAINT LAURENT、FENDI、CHLOE、BURBERRY、BALLY、MARC JACOBS 及 MICHAEL KORS。記者開箱實測，各大品牌的熱賣系列近乎全數列陣。從街頭潮人必備的BALENCIAGA斜揹袋、名媛優雅指標的GUCCI經典GG Supreme 帆布鏈條包，到初秋微涼不可或缺的BURBERRY羊絨圍巾，通通都能以半價輕鬆入手。
為了貼合都市人的網購習慣，TWIST eShop官方網店，除了同步全線5折優惠外，更貼心推出「港台澳地區全單滿$500即享免運費」限時禮遇。所有參與貨品數量極為有限，採先到先得、售完即止制。不論是想為日常穿搭增添高級質感，還是尋找保值經典不敗款式，不要錯過這次減價優惠。
「TWIST 10大品牌Last Call」詳情：
推廣期：即日起發售，最後一周！把握最後機會！
地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場UG06舖(港鐵尖沙咀站H或R出口)
營業時間：12:00 - 21:00
查詢及網店：TWIST eShop(港台澳購物滿$500免運費)