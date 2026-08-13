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出版：2026-Aug-13 19:00
更新：2026-Aug-13 19:00

金鐘美食｜萬豪金殿雲南野生菇菌盛宴 即睇必試時令菜單 牛肝菌燴花膠+米蘭式炸鮮松茸

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金鐘美食｜萬豪金殿雲南野生菇菌盛宴 即睇必試時令菜單 牛肝菌燴花膠+米蘭式炸鮮松茸

金鐘美食｜萬豪金殿雲南野生菇菌盛宴 即睇必試時令菜單 牛肝菌燴花膠+米蘭式炸鮮松茸

香港JW萬豪酒店萬豪金殿的「雲南野生菇菌盛宴」今年迎來第九屆，特別聯乘米芝蓮意大利餐廳Tuber Umberto Bombana，於2026年8月15日至9月20日期間，呈獻一場別開生面的星級四手盛宴。萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠與Tuber行政總廚任家樂攜手合作，將時令新鮮及雲南野生菇菌巧妙融入精緻粵菜與意式佳餚之中。

香港 JW 萬豪酒店萬豪金殿的「雲南野生菇菌盛宴」載譽回歸 香港 JW 萬豪酒店萬豪金殿的「雲南野生菇菌盛宴」載譽回歸 05 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Chinese Restaurant Dining Hall

必試星級美饌 匠心演繹珍稀菇菌

前菜「野菌三弄」（每位$388）以三款截然不同的手法，展現時令菇菌的新鮮質感。菜式先以鹽燒松茸的純粹木質香氣打頭陣，再過渡到醬油雞㙡菌的醇厚惹味，最後以溫泉蛋雞油菌作結。溫泉蛋的濃稠蛋汁與雞油菌交織出一種迷人的圓潤感，層次分明。
而「米蘭式炸鮮松茸」（每位$488）同樣驚喜，外層脆漿透薄如蟬衣，完美鎖住鮮松茸的豐富汁水與清雅木質香氣。底層鋪墊以雞油菌醬為基調的溫潤醬汁，大廚更會於席前點綴魚子醬與香蔥，鹹鮮香氣瞬間撲鼻而來。記者心水菜式是「雞㙡菌手工麵」（每位$168），口感有意大利粉「Al dente」的錯覺，其秘製醬汁融合了煎雞㙡菌、油漬雞㙡、松茸高湯、牛仔肉汁與巴馬臣芝士，醬汁緊掛在燜煮得恰到好處的白麵上，每一口皆是雞㙡菌獨有的濃郁肉香。

「鵝肝釀羊肚菌、芝士泡沫鮮鮑魚」（每位港幣 338 元） 「米蘭式炸鮮松茸」（每位港幣 488 元） WhatsApp Image 2026 08 12 at 15.10.30 (1) WhatsApp Image 2026 08 12 at 15.10.31 「雞㙡菌脆皮糯米雞」（港幣 1,288 元） WhatsApp Image 2026 08 12 at 15.10.30

主菜更是盡顯兩位大廚對矜貴食材的見解與心思。「鵝肝釀羊肚菌、芝士泡沫鮮鮑魚」（每位 HK$338）工序繁複，乾羊肚菌釀入鵝肝龍蝦慕絲，配搭用昆布高湯低溫蒸至軟嫩的鮮鮑魚，佐以蘑菇芝士泡沫和微酸的番茄醬汁，整體恰到好處。而「牛肝菌燴花膠」（每位 HK$488）則巧妙將豐盈膠質與深邃菌香互相平衝，花膠燴至軟糯入味，並配以鮮美濃郁的乾牛肝菌汁，伴上富嚼勁且帶有堅果香氣的新鮮牛肝菌，中和了膩感，吃起來醇厚而不失輕盈。「雞㙡菌脆皮糯米雞」（HK$1,288 元）選用肉質細嫩的本地三黃雞，釀入炒香的新鮮雞㙡 菌、油漬雞㙡、糯米、臘味及蓮子，先焗後炸令雞皮金黃薄脆，糯米軟糯吸滿油脂與菌香。如果想要一嚐中西合璧的滋味，今次「雲南野生菇菌盛宴」絕對是今年不可錯過的米芝蓮星級美食饗宴！

*另設八道菜嚐味菜譜，價目為每位港幣 1,680 元（兩位起）

萬豪金殿 x Tuber Umberto Bombana 雲南野生菇菌盛宴
日期：2026年8月15日至9月20日
訂座電話：2810 8366

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