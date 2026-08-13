金鐘美食｜萬豪金殿雲南野生菇菌盛宴 即睇必試時令菜單 牛肝菌燴花膠+米蘭式炸鮮松茸

香港JW萬豪酒店萬豪金殿的「雲南野生菇菌盛宴」今年迎來第九屆，特別聯乘米芝蓮意大利餐廳Tuber Umberto Bombana，於2026年8月15日至9月20日期間，呈獻一場別開生面的星級四手盛宴。萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠與Tuber行政總廚任家樂攜手合作，將時令新鮮及雲南野生菇菌巧妙融入精緻粵菜與意式佳餚之中。

必試星級美饌 匠心演繹珍稀菇菌 前菜「野菌三弄」（每位$388）以三款截然不同的手法，展現時令菇菌的新鮮質感。菜式先以鹽燒松茸的純粹木質香氣打頭陣，再過渡到醬油雞㙡菌的醇厚惹味，最後以溫泉蛋雞油菌作結。溫泉蛋的濃稠蛋汁與雞油菌交織出一種迷人的圓潤感，層次分明。

而「米蘭式炸鮮松茸」（每位$488）同樣驚喜，外層脆漿透薄如蟬衣，完美鎖住鮮松茸的豐富汁水與清雅木質香氣。底層鋪墊以雞油菌醬為基調的溫潤醬汁，大廚更會於席前點綴魚子醬與香蔥，鹹鮮香氣瞬間撲鼻而來。記者心水菜式是「雞㙡菌手工麵」（每位$168），口感有意大利粉「Al dente」的錯覺，其秘製醬汁融合了煎雞㙡菌、油漬雞㙡、松茸高湯、牛仔肉汁與巴馬臣芝士，醬汁緊掛在燜煮得恰到好處的白麵上，每一口皆是雞㙡菌獨有的濃郁肉香。

主菜更是盡顯兩位大廚對矜貴食材的見解與心思。「鵝肝釀羊肚菌、芝士泡沫鮮鮑魚」（每位 HK$338）工序繁複，乾羊肚菌釀入鵝肝龍蝦慕絲，配搭用昆布高湯低溫蒸至軟嫩的鮮鮑魚，佐以蘑菇芝士泡沫和微酸的番茄醬汁，整體恰到好處。而「牛肝菌燴花膠」（每位 HK$488）則巧妙將豐盈膠質與深邃菌香互相平衝，花膠燴至軟糯入味，並配以鮮美濃郁的乾牛肝菌汁，伴上富嚼勁且帶有堅果香氣的新鮮牛肝菌，中和了膩感，吃起來醇厚而不失輕盈。「雞㙡菌脆皮糯米雞」（HK$1,288 元）選用肉質細嫩的本地三黃雞，釀入炒香的新鮮雞㙡 菌、油漬雞㙡、糯米、臘味及蓮子，先焗後炸令雞皮金黃薄脆，糯米軟糯吸滿油脂與菌香。如果想要一嚐中西合璧的滋味，今次「雲南野生菇菌盛宴」絕對是今年不可錯過的米芝蓮星級美食饗宴！



*另設八道菜嚐味菜譜，價目為每位港幣 1,680 元（兩位起）

萬豪金殿 x Tuber Umberto Bombana 雲南野生菇菌盛宴

日期：2026年8月15日至9月20日

訂座電話：2810 8366