脫髮救星! RESURGO推活髮及頭皮護理 改善脫髮困擾

脫髮問題近年有年輕化趨勢，不少上班族在長時間工作、壓力及生活作息影響下，開始要關注髮量、頭皮健康及整體形象。除了等到髮線後移或髮量明顯變薄才補救，及早了解頭皮狀況、建立合適的護理節奏，或許更能應對日常頭皮困擾。醫學級頭皮護理品牌 RESURGO 近日進駐太古城及旺角中心，主打由檢測出發，結合深層清潔、舒緩修護、毛囊活化及家用保養，為都市人提供可持續管理的頭皮護理方案。

由檢測出發 按頭皮狀態制定療程 頭皮毛囊的活躍程度會受天氣、情緒、作息及生理狀態影響，因此每次護理前RESURGO團隊會重新進行頭皮檢測，再按報告判斷當日適合的醒髮、活髮或修復組合。做法有別於傳統單一儀器、固定流程的頭皮護理模式。療程會因應不同階段調整技術及精華配搭，減少重複刺激造成的適應問題，同時讓護理更貼近個人需要。 日韓技術結合 提升導入與活化效率 RESURGO 會利用所需的精華再配合毛囊活化儀器,從而改善頭皮及脫髮問題。 PlaSonic 無創等離子技術: 可協助打開頭皮角質屏障，提升後續精華吸收

TargetCool 冰極結晶槍: 利用低溫刺激頭皮微循環，喚醒休眠毛囊 Air-jet 音速氣注技術: 以高壓氣流將精華霧化，透過動能導入頭皮深層，過程毋須針劑注射 品牌強調，相關技術並非單獨使用，而是會根據每次檢測結果靈活配搭。對頭皮敏感、油脂分泌旺盛、髮量開始變薄，或髮線有後移跡象的人士，護理重點亦會有所不同。 所有活髮療程由髮線守護侍根據客戶每次回店時的最新頭皮檢測報告，決定當日最適合的精華組合。

家用護理延續療程效果

家用護理延續療程效果 除了店內療程外, 品牌亦推出韓國製納米勝肽防脫髮洗髮水及護髮素，以及日本製家用育髮精華液，好讓客人在家繼續幫頭皮做好管理。 納米勝肽洗護系列採用較細微的卵磷脂粒技術處理勝肽及活性成分，主打強化頭皮、舒緩不適及改善油脂分泌。值得留意的是，系列中的護髮素有別於一般只塗抹於髮絲的產品，可直接用於頭皮，讓護理成分更貼近髮根及頭皮需要，配合洗髮水使用，有助延續日常頭皮保養效果。 日本製家用育髮精華液則以「醫藥部外品」概念研發，可做到促進頭皮血液循環、保濕、修護屏障及減少頭髮脫落。產品亦加入水解透明質酸及甘油醚等協助滲透成分，提升日常護理效果。