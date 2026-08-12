快閃優惠｜恒地會全新App登場！免費入會即賺4折和牛鮑魚宴 額外泊車優惠及工作坊買一送一

恒基地產集團旗下的恒地會推出全新手機應用程式，一App整合全港超過100家商戶的食買玩優惠。為慶祝集團成立50周年，由即日起至2026年9月30日，無論是新舊會員均可享有涵蓋星級餐飲、消閒工作坊及健康生活的限時精選禮遇，餐飲更低至4折。
恒地會全新App登場｜下載App即免費入會
計劃入會費用全免，凡年滿18歲的人士，只需下載相關應用程式，即可登記成為金卡會員，隨時享有各種消費優惠、生日獎賞並參與會員活動。如果是恒基地產集團旗下物業業主、買家或租戶，更可以登記成為黑卡會員，享有更多專屬禮遇。
恒地會全新App登場｜焦點限時優惠精選（即日至2026年9月30日）
1. 星級名廚餐飲低至4折
國金軒：推出「國金南非吉品鮑伴花菇和牛宴」4折優惠，是體驗精緻粵菜的好機會。
翠亨邨（尖沙咀）：經典的「京式片皮鴨超值四人晚餐」同樣有4折優惠，適合家庭聚會。
大宅：商務套餐提供4一折優惠。
多間人氣餐廳禮遇：包括CulinArt 1862晚市指定體驗套餐85折、月山晚市惠顧指定套餐送清酒，以及Aqua、胡同等時尚餐廳的迎賓飲品或指定時段特惠套餐。
2. 休閒體驗與健康生活買一送一
煤氣烹飪中心：親子手工意粉工作坊享買一送一，是周末親子活動的不二之選。
全面醫護：指定健康檢查計劃提供買一送一，適合與家人一起規劃健康管理。
美容護理：AMOUR指定護髮療程可享半價優惠。
3. 車主及購物額外福利
額外免費泊車：黑卡及特選金卡會員於指定商場，可享有額外5小時的免費泊車優惠。
新會員迎新禮券：於9月30日前成功登記的新會員，可額外獲得迎新電子禮券，並於APITA、UNY及千色Citistores購物時使用。
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