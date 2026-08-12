快閃優惠｜恒地會全新App登場！免費入會即賺4折和牛鮑魚宴 額外泊車優惠及工作坊買一送一

恒基地產集團旗下的恒地會推出全新手機應用程式，一App整合全港超過100家商戶的食買玩優惠。為慶祝集團成立50周年，由即日起至2026年9月30日，無論是新舊會員均可享有涵蓋星級餐飲、消閒工作坊及健康生活的限時精選禮遇，餐飲更低至4折。

恒地會全新App登場｜下載 App 即免費入會

計劃入會費用全免，凡年滿18歲的人士，只需下載相關應用程式，即可登記成為金卡會員，隨時享有各種消費優惠、生日獎賞並參與會員活動。如果是恒基地產集團旗下物業業主、買家或租戶，更可以登記成為黑卡會員，享有更多專屬禮遇。