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出版：2026-Aug-12 20:00
更新：2026-Aug-12 20:00

快閃優惠｜恒地會全新App登場！免費入會即賺4折和牛鮑魚宴 額外泊車優惠及工作坊買一送一

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快閃優惠｜恒地會全新App登場！免費入會即賺4折和牛鮑魚宴 額外泊車優惠及工作坊買一送一

恒基地產集團旗下的恒地會推出全新手機應用程式，一App整合全港超過100家商戶的食買玩優惠。為慶祝集團成立50周年，由即日起至2026930日，無論是新舊會員均可享有涵蓋星級餐飲、消閒工作坊及健康生活的限時精選禮遇，餐飲更低至4折。

恒地會全新App登場｜下載App即免費入會

計劃入會費用全免，凡年滿18歲的人士，只需下載相關應用程式，即可登記成為金卡會員，隨時享有各種消費優惠、生日獎賞並參與會員活動。如果是恒基地產集團旗下物業業主、買家或租戶，更可以登記成為黑卡會員，享有更多專屬禮遇。

恒地會推出全新手機應用程式，版面設計煥然一新，為會員帶來升級體驗。 恒地會全新手機應用程式已正式登場，市民可免費下載登記成為會員，盡享精彩禮遇。 恒地會設有黑卡及金卡會籍，為會員度身訂造全年精彩的優惠獻禮。 Photo 5 Photo 2 恒地會精心策劃多元活動為會員帶來豐富生活體驗。

恒地會全新App登場｜焦點限時優惠精選（即日至2026930日）

1. 星級名廚餐飲低至4

國金軒：推出「國金南非吉品鮑伴花菇和牛宴」4折優惠，是體驗精緻粵菜的好機會。

翠亨邨（尖沙咀）：經典的「京式片皮鴨超值四人晚餐」同樣有4折優惠，適合家庭聚會。

大宅：商務套餐提供4一折優惠。

多間人氣餐廳禮遇：包括CulinArt 1862晚市指定體驗套餐85折、月山晚市惠顧指定套餐送清酒，以及Aqua、胡同等時尚餐廳的迎賓飲品或指定時段特惠套餐。

2. 休閒體驗與健康生活買一送一

煤氣烹飪中心：親子手工意粉工作坊享買一送一，是周末親子活動的不二之選。

全面醫護：指定健康檢查計劃提供買一送一，適合與家人一起規劃健康管理。

美容護理：AMOUR指定護髮療程可享半價優惠。

3. 車主及購物額外福利

額外免費泊車：黑卡及特選金卡會員於指定商場，可享有額外5小時的免費泊車優惠。

新會員迎新禮券：於930日前成功登記的新會員，可額外獲得迎新電子禮券，並於APITAUNY及千色Citistores購物時使用。

恒地會網站

https://www.hldclub.com/tc

大宅 國金軒（中環） 翠亨邨（尖沙咀） CulinArt 1862 胡同

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