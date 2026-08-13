中環新開法式瑪德蓮專門店MADÉ 必試港式蛋撻軟心/黑芝麻軟心/抹茶白朱古力 口味 開幕優惠買3送1

中環擺花街有新甜點店登場！全新法式瑪德蓮專門店MADÉ早前試業，主打每日店內新鮮出爐的瑪德蓮，有6款口味，由經典原味、雙重朱古力，到黑芝麻軟心、港式蛋撻軟心都有。試業期間更有買滿指定數量送瑪德蓮優惠，買3件送1件。

必試港式蛋撻軟心/黑芝麻軟心/抹茶白朱古力口味

MADÉ由兩位法國移居香港的創辦人Marie及Jean-Charles開設，專門製作瑪德蓮。店內目前有6款全年供應口味，除了傳統原味，亦加入不同內餡及香港口味元素。

「經典原味」加入蜂蜜及淡淡花香，口感較柔軟；「雙重朱古力」以可可蛋糕體配黑朱古力粒，再加入法國忌廉及蜂蜜，朱古力味較濃。喜歡茶味可以選「抹茶白朱古力」，以抹茶配白朱古力粒；「黑芝麻軟心」則以原味瑪德蓮包裹黑芝麻及白朱古力內餡，芝麻香較突出。