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出版：2026-Aug-13 14:00
更新：2026-Aug-13 14:00

中環新開法式瑪德蓮專門店MADÉ 必試港式蛋撻軟心/黑芝麻軟心/抹茶白朱古力 口味 開幕優惠買3送1

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中環新開法式瑪德蓮專門店MADÉ 必試港式蛋撻軟心/黑芝麻軟心/抹茶白朱古力 口味 開幕優惠買3送1

中環擺花街有新甜點店登場！全新法式瑪德蓮專門店MADÉ早前試業，主打每日店內新鮮出爐的瑪德蓮，有6款口味，由經典原味、雙重朱古力，到黑芝麻軟心、港式蛋撻軟心都有。試業期間更有買滿指定數量送瑪德蓮優惠，買3件送1件。

必試港式蛋撻軟心/黑芝麻軟心/抹茶白朱古力口味

MADÉ由兩位法國移居香港的創辦人Marie及Jean-Charles開設，專門製作瑪德蓮。店內目前有6款全年供應口味，除了傳統原味，亦加入不同內餡及香港口味元素。

「經典原味」加入蜂蜜及淡淡花香，口感較柔軟；「雙重朱古力」以可可蛋糕體配黑朱古力粒，再加入法國忌廉及蜂蜜，朱古力味較濃。喜歡茶味可以選「抹茶白朱古力」，以抹茶配白朱古力粒；「黑芝麻軟心」則以原味瑪德蓮包裹黑芝麻及白朱古力內餡，芝麻香較突出。

比較特別的還有「港式蛋撻軟心」，以港式蛋撻作靈感，雲呢拿瑪德蓮內包吉士軟心，帶有蛋香及奶香；「檸檬」則加入新鮮檸檬汁及現磨檸檬皮，酸甜果香較清爽。

4. The Bitter Sweet Symphony 抹茶白朱古力 6. The Local Star 港式蛋撻軟心 2. Signature Madeleine 經典原味 3. The Choc o holic 雙重朱古力 5. The Dark Secret 黑芝麻 7. Zest Appeal 檸檬

使用法國牛油及麵粉製作

瑪德蓮以法國牛油及麵粉製作，牛油先以慢火煮成焦化牛油，再與麵糰混合，之後靜置熟成12小時。

店內設開放式烘焙室，每日以小批量方式製作，全天都有新鮮出爐的瑪德蓮。品牌亦表示不會將當日未售出的產品留至翌日出售，主打即日新鮮。

試業限定買3送1　買20件送4件

MADÉ試業期間推出限定優惠。購買不同數量的瑪德蓮，均可獲額外贈送經典原味：

  • 3件裝$98：送經典原味1件

  • 6件禮盒裝$180：送經典原味2件

  • 12件禮盒裝$338：送經典原味3件

  • 20件禮盒裝$488：送經典原味4件

    • 基本選購數量為3件，優惠以試業期間安排為準。

    9月起推每月限定　節日亦有特別口味

    除了現有6款口味，MADÉ預計將於9月起推出「每月限定系列」，按照當季食材及創作靈感推出期間限定口味。品牌亦會配合中秋、聖誕、農曆新年及情人節等節日推出限定款式，口味將隨不同時節更新。

    9. 12 件禮盒裝 $338

    MADÉ 12 件禮盒裝 $338

    法式瑪德蓮專門店MADÉ

    地址 ：香港中環擺花街 54 號地下 

    營業時間 ：每日上午 11:00 至 晚上 8:00 

    支付方式 ：全電子支付（接受信用卡、八達通、轉數快FPS、支付寶Alipay、微信支付WeChat Pay 、PayMe、Apple Pay 及 Google Pay） 


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