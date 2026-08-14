SKECHERS 8月葵芳社區跑 踏足瑞豐牧場舊址 穿梭醉酒灣/葵涌公園 挑戰葵盛邨𨋢塔

運動品牌SKECHERS宣布，連結人與社區的《8月份Community Run社區跑工作坊》，即日起正式接受報名！本次活動將首度踏足富有歷史變遷色彩的葵涌一帶，帶領一眾跑步愛好者，一步一步感受葵涌區由昔日海灣，蛻變成今日住宅與工業重鎮的獨特軌跡。

這次社區跑的路線設計別具匠心，起點與終點均設於SKECHERS葵芳新都會專門店。跑手將從新都會商場出發，途經充滿文藝氣息的葵青劇院，隨後跑進綠意盎然的醉酒灣與葵涌公園。最令人期待莫過於深入走進在地社區，挑戰葵盛邨𨋢塔，並穿梭於大連排及富有歷史故事的瑞豐牧場舊址。這條充滿細節的路線，將歷史地標與現代社區完美串聯。