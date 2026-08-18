開學2026｜小朋友上學鞋+書包點樣揀？ 物理治療師分享挑選貼士 鞋帶款好過魔術貼款？

臨近開學，家長除了檢查功課，亦要為小朋友準備合適的上學鞋與書包。不過，要挑選合格的皮鞋、運動鞋及護脊書包絕非易事。物理治療師魏志榮(Gorman)分享以下篩選建議，各位家長選購前不妨參考！

挑選合格的皮鞋、運動鞋及護脊書包絕非易事。（吳康琦攝）

別小看一對舒適鞋子的重要性。香港約有一成小朋友患有扁平足、馬蹄內翻足或拇趾外翻。Gorman表示：「扁平足患者的腳印較扁平，足弓位置不會留白，長時間行走或站立時易感腰酸腳痛；馬蹄內翻足多為先天性，成因未明，患者出生時已有明顯病徵。另外，若懷疑小朋友患有拇趾外翻，家長可用量角器量度拇趾傾斜角度，假如超過20度已經屬於嚴重程度，須及早求醫。」他亦提醒，3歲以下幼兒足部發育未成熟，可能出現「假性扁平足」情況，一般待7歲足部發展穩定後判斷才準確。

Gorman指出，若鞋子長期不合腳，輕則影響步態，重則可能引致脊柱側彎，以及加重扁平足和拇趾外翻程度。他分享了5大選鞋貼士：

鞋底厚實：過軟的鞋底缺乏支撐，易致足弓疲勞及扭傷。建議鞋底厚度約1吋，以確保足夠的支撐力與吸震效果。挑選時可輕扭鞋底測試硬度。

黃昏時分買鞋：經過一天的活動，雙腳在黃昏時會輕微腫脹，此時試穿的尺寸最為準確。

高透氣性：保持雙腳乾爽，降低腳臭及香港腳的機率。

鞋不合腳增筋膜炎風險

部分家長習慣購買大一號的鞋子，Gorman提醒這容易造成足部磨損，並且導致肌肉長期繃緊，「鞋款尺寸不合，隨著小朋友行走或跑步，雙腳會在鞋內反覆摩擦，容易出現磨損或出水泡。加上腳趾須額外用力抓緊鞋底，導致肌肉緊繃。」

4大買書包竅門

除了選鞋，如何挑選合適的書包亦是重點。Gorman建議按以下4點選購書包：