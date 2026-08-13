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出版：2026-Aug-13 15:00
更新：2026-Aug-13 15:00

i-dle官方快閃店登陸啟德 全新專輯周邊/滿額小卡/入場預約方法

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Joe41045

i-dle官方快閃店登陸啟德 全新專輯周邊/滿額小卡/入場預約方法

Neverland留意！韓國大熱女團 i-dle 新專輯《We made》回歸，香港限定快閃店亦隨即登場！快閃店將於8月14日至23日進駐啟德三道 SNDO1 樓，現場除發售新專輯及一系列官方周邊，消費滿指定金額更可獲隨機特典小卡。首日入場需預約，8月15日起則改為現場取籌，以下為大家整理快閃店日期、購物禮遇及入場方法。


i-dle香港快閃店8月14日啟德開幕

i-dle香港快閃店將於8月14日至23日舉行，地點位於啟德三道 SNDO1 樓。現場率先發售新專輯《We made》，包括 Mono Ver.（$140）、Crow Ver.（$150）及 POCA ALBUM Ver.（$95），同場亦有實用生活用品及時尚周邊發售，包括T裇、拖鞋、tote包等，Neverland們準備好血拼一波。


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消費滿$266送隨機小卡

粉絲購物時可以留意滿額特典，單筆消費滿$266，即可獲贈隨機特典小卡1張，共有5款。小卡及各款周邊數量有限，送完即止；場內不提供免費塑膠袋，建議大家自行攜帶購物袋。


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消費滿$266送隨機小卡

首日須預約入場 8月13日上午10時開放

8月14日快閃店首日需要網上預約入場，預約將於8月13日上午10時開始，亦可選擇到現場取籌。

網上預約可搜尋「FANVIBE」進入預約頁面，點擊首頁活動海報後，選擇參觀日期及時段。成功預約後，系統會發送預約憑證，亦可於「我的 — 預約記錄」查閱。

入場時須出示動態 QR Code 作核實，截圖或圖片均不接受。預約碼只限本人使用，不得轉借、轉讓或出售。

8月15日起改為現場取籌

由8月15日起，入場安排改為現場掃描 QR Code 取籌，無需再進行網上預約，而籌號只限當日有效。

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i-dle香港官方快閃店

日期：2026.08.14(FRI) - 2026.08.23(SUN)

時間：11:00AM - 8:00PM 

地點：FANVIBE, 1/F, SNDO, KAI TAK


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