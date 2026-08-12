維他奶山水鮮豆漿升級登場 扭蓋新裝進駐便利店有優惠 連續3個周末巡迴全港免費送沙冰

維他奶旗下「維他奶山水鮮豆漿」系列，這個8月帶來極致新鮮美味。品牌多年來堅持嚴選一級有機大豆，確保非基因改造、無施用化學肥料及農藥，每日在港石磨鮮製，承諾無防腐劑及零膽固醇，牢牢鎖住源自有機大豆的天然原味。本次新升級配方，不但換了「無添加糖鮮豆漿480毫升」新包裝，更特別提升大豆濃度，讓入口豆香味更顯濃郁醇厚，口感細緻滑順，同時帶來豐富優質植物蛋白質。
「維他奶山水鮮豆漿」新裝貼心採用扭蓋設計，解決紙盒飲品無法重複密封的缺憾，方便上班族外攜搭配早晨餐點、運動愛好者亦可隨身補給，輕鬆一擰即可開蓋享用，沒喝完也能隨時鎖緊放入包包。此外，備受女性喜愛的經典「低糖鮮黑豆漿」，具有養顏效果，黑豆富含天然抗氧化成分，在中醫與現代營養學中，都被視為有助黑髮美肌，讓愛美的女士，在夏日也能輕鬆解喝滋潤。
買新裝豆漿有$2優惠 加$1換斜揹袋
「維他奶山水鮮豆漿」由即日起至9月30日，於全港7-Eleven及OK便利店，推出現金折扣優惠，市民憑指定優惠券購買全新「無添加糖鮮豆漿480毫升」，即可享有$2現金折扣。此外，凡於店內購買任何維他奶山水鮮豆漿產品滿$20，即可以「$1驚喜價」，換購限量版「維他奶山水戶外便攜斜揹袋」1個。禮品數量有限，售完即止。
宣傳車一連3周派「低糖鮮黑豆漿沙冰」
為了讓廣大市民在8月熱浪中消暑，「維他奶山水」官方宣傳車宣布8月15日起，一連3個周末巡迴全港多個戶外郊遊及潮流熱點！市民只要在現場完成指定的簡單互動任務，即可當場免費獲贈全新「無添加糖鮮豆漿480毫升」1盒。
宣傳車更特別加映「夏日限定特調」，以低糖鮮黑豆漿為基底，現場調製成清涼綿密、帶有濃郁豆香的「低糖鮮黑豆漿沙冰」，為市民周末戶外行程注入冰爽健康雙重滋味。
山水宣傳車全港免費試飲巡迴日程：
8月15日(六)：淺水灣 (正灘入口) 12:30 – 17:30
8月16日(日)：赤柱廣場 12:30 – 17:30
8月22日(六)：中環碼頭 (近AIA) 12:30 – 17:30
8月23日(日)：大埔龍尾灘 12:30 – 17:30
8月29日(六)：尖沙咀河內道 12:30 – 17:30
8月30日(日)：將軍澳唐俊街 12:30 – 17:30
(溫馨提示：活動地點會因應當日天氣、實際交通情況及人流而有所調動，最新安排請密切留意維他奶官方Facebook及Instagram專頁。)
查詢：維他奶