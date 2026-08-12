維他奶山水鮮豆漿升級登場 扭蓋新裝進駐便利店有優惠 連續3個周末巡迴全港免費送沙冰

維他奶旗下「維他奶山水鮮豆漿」系列，這個8月帶來極致新鮮美味。品牌多年來堅持嚴選一級有機大豆，確保非基因改造、無施用化學肥料及農藥，每日在港石磨鮮製，承諾無防腐劑及零膽固醇，牢牢鎖住源自有機大豆的天然原味。本次新升級配方，不但換了「無添加糖鮮豆漿480毫升」新包裝，更特別提升大豆濃度，讓入口豆香味更顯濃郁醇厚，口感細緻滑順，同時帶來豐富優質植物蛋白質。

「維他奶山水鮮豆漿」新裝貼心採用扭蓋設計，解決紙盒飲品無法重複密封的缺憾，方便上班族外攜搭配早晨餐點、運動愛好者亦可隨身補給，輕鬆一擰即可開蓋享用，沒喝完也能隨時鎖緊放入包包。此外，備受女性喜愛的經典「低糖鮮黑豆漿」，具有養顏效果，黑豆富含天然抗氧化成分，在中醫與現代營養學中，都被視為有助黑髮美肌，讓愛美的女士，在夏日也能輕鬆解喝滋潤。