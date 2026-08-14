粉嶺聯和市場75周年慶典 免費公仔紙+手搖鼓工作坊/集印章贏懷舊布袋

北區街坊注意，為慶祝三級歷史建築「聯和市場」邁向75周年，北區民政事務處贊助主辦的《歡聚聯和75週年》慶祝活動，將於8月15、 16日在粉嶺聯和市場(聯和趁墟)舉行，這座承載著幾代人集體回憶的歷史地標，將化身為充滿歡笑聲的時光隧道，免費開放予公眾入場，暢玩各項攤位遊戲與工作坊，贏取充滿特色的紀念品。
公仔紙+手搖鼓工作坊
《歡聚聯和》亮點活動落在每日下午2至6時舉行的「免費懷舊玩意工作坊」。主辦特別設計了極具特色的「聯和公仔紙」，街坊可於現場用木顏色筆，為印有昔日聯和街市魚檔、菜檔店主造型的懷舊公仔紙塗上色彩，細味當年墟市風情。此外，大小朋友亦可親手組裝「木製手搖鼓」，並用丙烯顏料繪上的圖案，將這份復古童年玩具帶回家。工作坊名額有限，採先到先得機制。
特色紀念品等你帶回家
除了手作體驗，現場更設有懷舊攤位遊戲。市民可於活動正門接待處領取遊戲券，即可展開「集章換獎品」之旅。集齊兩個蓋章即可換領「蔬果造型掛件匙扣」；累積5個蓋章即可獲得印有聯和墟歷史地圖的珍藏文件夾；若成功累積 7 個蓋章，更可把印有「聯和白米」字樣、極具文青風且實用的懷舊布袋(約19x28cm)帶回家。禮品數量有限，換完即止。
活動現場更來歌手表演，讓悠揚樂聲與金曲，伴隨街坊重溫昔日情懷。周日轉16日)中午12時將會舉行75周年慶祝儀式。而在8月16日前，場內同步舉辦期間限定的展覽活動。
《歡聚聯和75週年》詳情與節目表：
日期：8月15日(星期六)
12:00 - 18:00 ｜ 懷舊攤位遊戲
13:30 - 14:30、15:00 - 16:00 ｜ 經典金曲表演
14:00 - 18:00 ｜ 懷舊玩意工作坊
日期：8月16日(星期日)
12:00 - 13:00 ｜ 75周年慶祝儀式
13:00 - 18:00 ｜ 懷舊攤位遊戲
13:30 - 14:30、15:00 - 16:00 ｜ 經典金曲表演
14:00 - 18:00 ｜ 懷舊玩意工作坊
地點：新界粉嶺聯和道51號 聯和趁墟場內
費用：免費
查詢：聯和趁墟