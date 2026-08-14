粉嶺聯和市場75周年慶典 免費公仔紙+手搖鼓工作坊/集印章贏懷舊布袋

北區街坊注意，為慶祝三級歷史建築「聯和市場」邁向75周年，北區民政事務處贊助主辦的《歡聚聯和75週年》慶祝活動，將於8月15、 16日在粉嶺聯和市場(聯和趁墟)舉行，這座承載著幾代人集體回憶的歷史地標，將化身為充滿歡笑聲的時光隧道，免費開放予公眾入場，暢玩各項攤位遊戲與工作坊，贏取充滿特色的紀念品。

公仔紙 + 手搖鼓工作坊

《歡聚聯和》亮點活動落在每日下午2至6時舉行的「免費懷舊玩意工作坊」。主辦特別設計了極具特色的「聯和公仔紙」，街坊可於現場用木顏色筆，為印有昔日聯和街市魚檔、菜檔店主造型的懷舊公仔紙塗上色彩，細味當年墟市風情。此外，大小朋友亦可親手組裝「木製手搖鼓」，並用丙烯顏料繪上的圖案，將這份復古童年玩具帶回家。工作坊名額有限，採先到先得機制。