貓咪飲水機點揀好？一次看清3大材質排名+夏天清潔指南

想提升貓咪飲水意欲，流動飲水機是不少家庭會考慮的選擇。不過，飲水機並非買回家便可以完全改善貓咪飲水問題。因為水機的材質和衛生程度，都有機會影響貓咪飲水的關鍵。一般來說,飲水機的材質可按「陶瓷、不鏽鋼、高品質塑膠」作優先次序考慮；至於來歷不明、有異味或容易刮花的塑膠款式，則不宜選用。以下編輯整理了3類最值得買的水機選擇給貓奴。

為什麼貓咪特別需要新鮮流動水？ 貓咪本身對飲水的主動性不高，如果牠主要是進食乾糧的話, 日常攝水量就會變得不足夠。相比靜止水碗，流動水會帶來視覺及聲音上的刺激，亦較容易讓貓咪覺得水源新鮮，因此部分貓咪會較願意靠近飲用。 若家中貓咪長期少飲水、尿量明顯偏少，又或曾有泌尿系統、膀胱或腎臟相關問題，主人可考慮以飲水機輔助增加飲水量。不過，飲水機只能作為改善習慣的工具，並不能取代濕糧、加水餵食或多點放水等方法。

什麼貓最需要流動飲水機？ 1.只吃乾糧/幾乎不吃濕食糧的貓 2.有下泌尿道問題、結晶或膀胱炎病史的貓 3.中高齡貓、有腎臟疾病風險的貓 4.夏天明顯懶得走去喝水的貓

貓咪飲水機排行榜第一名：陶瓷 – 穩重耐用，適合講求衛生的家庭 陶瓷飲水機表面較不易刮花，也較少殘留氣味，清潔後比較容易保持乾淨。由於重量較高，貓咪不易把水盆撞翻，適合活潑或喜歡撥水的貓。不過，陶瓷款式通常較重，搬動清洗時要小心跌破，價格亦相對較高。

貓咪飲水機排行榜第二名：不鏽鋼（304 食品級） - 耐用易洗

貓咪飲水機排行榜第二名：不鏽鋼（ 304 食品級） - 耐用易洗 不鏽鋼款式同樣是較安全的選擇，特別是標明食品級材質的款式，耐用度高，也較容易清潔。選購時要留意是否只有上層水盆是不鏽鋼，底座、濾芯盒或水流通道是否仍為塑膠；若接觸水的部件大部分都是較安全材質，衛生表現會更理想。

貓咪飲水機排行榜第三名：高品質塑膠（食品級、無味）- 價格較低

貓咪飲水機排行榜第三名：高品質塑膠（食品級、無味） - 價格較低 塑膠飲水機通常較輕、價錢較相宜，亦有較多造型選擇。不過，塑膠用久後較容易出現刮痕，油脂及細菌可在刮痕中累積。若選擇塑膠款式，應挑選無異味、標明食品級的產品，並定期檢查表面是否老化或變色，一旦出現明顯刮花便應更換。 最不推薦：來歷不明廉價塑膠 有刺鼻塑膠味、表面容易刮花的機種直接跳過。這種水盆放久了水會有味道，貓更不想喝。

清潔建議

夏天清潔頻率不可偷懶 飲水機最大的好處是讓水保持流動，但流動並不等於自動潔淨。夏天室溫高，水中混入貓咪口水、毛髮及少量食物碎屑後，機身內壁、泵浦和管線都可能形成一層滑潺潺的生物膜。若長時間不拆洗，貓咪喝下的並不是更新鮮的水，而是衛生欠佳的循環水。 清潔建議 每天倒掉舊水，簡單沖洗水盆後再換上新鮮清水。

留意水面是否有毛髮、灰塵或其他雜質。

每3至5天徹底拆洗飲水機，包括： 水盆 泵浦 葉片 管線

濾芯按產品指示更換，夏天可較頻密，一般約每兩星期一次。