元気寿司聯乘人氣動漫《DAN DA DAN膽大黨》！ 推限定兩晚「DAN DA DAN Night」活動 即睇3大必食隱藏餐目+預約攻略

元気寿司首度聯乘人氣熱血動漫《DAN DA DAN》（膽大黨），於8月21日至9月17日期間特別推出限定餐目，而惠顧「DAN DA DAN」餐目指定食品，即可獲贈或加購不同的限量聯乘品！銅鑼灣羅素街分店更將限時變身成《DAN DA DAN》神祕異界，並舉辦僅限兩晚的「DAN DA DAN Night」專屬體驗，加上夜間限定隱藏菜式與珍藏周邊，下文即睇詳情！
元気寿司會員限定 限時兩晚「DAN DA DAN Night」
元気寿司將於 8 月 22 日至 23 日晚上於銅鑼灣羅素街店獨家舉辦「DAN DA DAN Night」體驗活動，元気會員限定預約參加。成功預約並出席的顧客，除了能享用限定美食外，惠顧後更可獲送包含隨機角色立牌1個、專屬徽章1個、限量水樽及造型貼紙(1套)在內的尊貴禮品套裝，收藏價值極高！
「DAN DA DAN Night」 3大必食隱藏餐目
「DAN DA DAN Night」期間將推出3款夜間限定隱藏料理， 包括致敬女主角視覺形象的「桃桃蟹黃蟹肉雙式」（$39），奢華結合松葉蟹鉗與濃郁鹹蛋黃蟹肉醬，每一口都充滿極致鮮味 ；日本直送的「高速婆婆焦糖三文魚芝士蛋糕」（$28），將炙燒焦糖的脆香包裹著厚滑三文魚忌廉芝士，鹹甜交織的層次感在舌尖綻放 ；以及採用半田手延素麵炮製的「蝦蛄星人黃金蟹醬拌麵」（$24），伴以濃郁的咸蛋黃蟹肉醬及飛魚籽，濃郁的海鮮風味令人一試難忘。
元気寿司「DAN DA DAN Night」 預約方法
元気會員可透過元気寿司 App 訊息及eDM 發出活動邀請，並透過專屬表格進行座位預約 。確認預約後，會員須根據「繳費通合」電郵，於限期內透過指定活動費用付款連結，繳交費用。需於網上預付每人HK $100 之報名費。(費用不設退款；每位會員當晚將收到元気$100 券(等同報名費用)，會員可於活動當晚埋單時即時使用，並每人可獲贈限定禮品一套)。
注意事項：每位客人最低消費$100
元気寿司 x《DAN DA DAN》期間限定夏日怪誕盛宴
日期：8月21日至9月17日
地點：全線元気寿司分店
「DAN DA DAN Night」會員限定體驗活動
日期：2026年8月22日（星期六）及 2026年8月23日（星期日）
晚上6:00 – 晚上8:00 及 晚上8:30 – 晚上10:30（特選銀會員及尊尚會員）
地點：元気寿司銅鑼灣羅素街分店－銅鑼灣羅素街8號2樓A號舖