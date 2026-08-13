元気寿司聯乘人氣動漫《DAN DA DAN膽大黨》！ 推限定兩晚「DAN DA DAN Night」活動 即睇3大必食隱藏餐目+預約攻略

元気寿司首度聯乘人氣熱血動漫《DAN DA DAN》（膽大黨），於8月21日至9月17日期間特別推出限定餐目，而惠顧「DAN DA DAN」餐目指定食品，即可獲贈或加購不同的限量聯乘品！銅鑼灣羅素街分店更將限時變身成《DAN DA DAN》神祕異界，並舉辦僅限兩晚的「DAN DA DAN Night」專屬體驗，加上夜間限定隱藏菜式與珍藏周邊，下文即睇詳情！

元気寿司會員限定 限時兩晚「DAN DA DAN Night」

元気寿司將於 8 月 22 日至 23 日晚上於銅鑼灣羅素街店獨家舉辦「DAN DA DAN Night」體驗活動，元気會員限定預約參加。成功預約並出席的顧客，除了能享用限定美食外，惠顧後更可獲送包含隨機角色立牌1個、專屬徽章1個、限量水樽及造型貼紙(1套)在內的尊貴禮品套裝，收藏價值極高！

「DAN DA DAN Night」 3大必食隱藏餐目

「DAN DA DAN Night」期間將推出3款夜間限定隱藏料理， 包括致敬女主角視覺形象的「桃桃蟹黃蟹肉雙式」（$39），奢華結合松葉蟹鉗與濃郁鹹蛋黃蟹肉醬，每一口都充滿極致鮮味 ；日本直送的「高速婆婆焦糖三文魚芝士蛋糕」（$28），將炙燒焦糖的脆香包裹著厚滑三文魚忌廉芝士，鹹甜交織的層次感在舌尖綻放 ；以及採用半田手延素麵炮製的「蝦蛄星人黃金蟹醬拌麵」（$24），伴以濃郁的咸蛋黃蟹肉醬及飛魚籽，濃郁的海鮮風味令人一試難忘。