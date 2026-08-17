Penhaligon’s上海香氛展免費入場 走進英倫貴族秘密世界

英國百年香氛品牌 Penhaligon’s 將經典 Portraits 獸首系列帶到上海，於時尚地標張園舉行《THE WHO’S WHO OF LONDON》沉浸式香氛展。展覽是品牌為慶祝系列面世十周年而策劃的全球首站，透過香氣、場景與人物故事，帶領觀眾走進一個充滿英倫貴族氣派、秘密與戲劇張力的香氛世界。

百年品牌，以香氣說故事

Penhaligon’s一直以英式幽默、想像力與製香工藝見稱。而他們的Portraits 獸首系列正是品牌最具辨識度的代表作之一，每款香水均化身成一位性格鮮明的角色，瓶蓋上的動物頭像亦成為系列標誌。

今次上海展覽把這個虛構家族從香水瓶中延伸到現實空間。觀眾不再只是透過氣味認識角色，而是走進一個個精心設計的場景，沿着香氣線索探索每位角色背後的祕密。從家族掌權者到充滿野心的闖入者，從優雅的社交名媛到暗藏心機的座上客，每個展區都像一幕英倫上流社會劇場，讓香水故事變得更立體。