Penhaligon’s上海香氛展免費入場 走進英倫貴族秘密世界

英國百年香氛品牌 Penhaligon’s 將經典 Portraits 獸首系列帶到上海，於時尚地標張園舉行《THE WHO’S WHO OF LONDON》沉浸式香氛展。展覽是品牌為慶祝系列面世十周年而策劃的全球首站，透過香氣、場景與人物故事，帶領觀眾走進一個充滿英倫貴族氣派、秘密與戲劇張力的香氛世界。
百年品牌，以香氣說故事
Penhaligon’s一直以英式幽默、想像力與製香工藝見稱。而他們的Portraits 獸首系列正是品牌最具辨識度的代表作之一，每款香水均化身成一位性格鮮明的角色，瓶蓋上的動物頭像亦成為系列標誌。
今次上海展覽把這個虛構家族從香水瓶中延伸到現實空間。觀眾不再只是透過氣味認識角色，而是走進一個個精心設計的場景，沿着香氣線索探索每位角色背後的祕密。從家族掌權者到充滿野心的闖入者，從優雅的社交名媛到暗藏心機的座上客，每個展區都像一幕英倫上流社會劇場，讓香水故事變得更立體。
4大難忘場景
展覽設有「肖像長廊」、「長桌宴」等沉浸式場景，並以多位經典角色為主軸，讓觀眾一步步揭開這個英倫家族的表面光鮮與內裡波瀾。
Lord George：體面背後的秘密
公鹿造型的 Lord George 是家族男主人，外表威嚴體面，卻暗藏傳聞。冧酒、剃鬚皂與零陵香豆香調，營造沉穩而神秘的氣息。
Lady Blanche：優雅之下的鋒芒
花豹形象的 Lady Blanche 高貴冷艷、心思細密。水仙、鳶尾與風信子交織出清冷花香，優雅中帶一點危險感。
Duchess Rose：玫瑰香中的狡黠
Duchess Rose 以狐狸為象徵，柔美中帶機靈。玫瑰混合柑橘、軟木與麝香，散發輕盈又耐人尋味的氣息。
The Duke：瀟灑不羈的戲劇人物
獵犬造型的 The Duke 瀟灑而愛出風頭。薰衣草、胡椒、琴酒與皮革辛香交錯，呈現風流不羈的個性。
新作搶先亮相，延伸獸首家族篇章
除了重現經典角色，Penhaligon’s 亦於展覽中率先展示兩項新作，包括 Portraits 獸首系列新成員 The Manoeuvres of the Baroness，以及全新 Portraits Intense 系列。
張園作舞台，海派建築遇上英倫敘事
展覽選址上海張園舉行，這座百年石庫門建築群被視為上海具代表性的文化地標之一。英倫貴族式的香氛敘事，與張園的海派建築美學互相映照，令觀眾在歷史建築之中體驗一場結合香氣、視覺與故事的感官旅程。
展覽資料
日期：2026年8月2日至8月23日
地點：上海市靜安區茂名北路258號張園 W4棟
入場方式：免費預約入場