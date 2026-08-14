全港首個東映動畫展覽+限定店登陸又一城 集結4大人氣動畫 滿額送3款小卡

各位動漫迷盡情尖叫吧！日本殿堂級動畫公司東映動畫成立70周年。即日起至8月31日期間，4大人氣動畫《龍珠》、《海賊王》，《數碼暴龍》及《Girls Band Cry》主題展覽和限定店進駐又一城。粉絲除了可以打卡多款作品海報和裝置，更可入手多款香港限定及全新精品，甚至免費帶走《海賊王》艾巴布篇特別收藏卡等禮物！

大人氣動畫《龍珠》、《海賊王》，《數碼暴龍》及《Girls Band Cry》主題展覽和限定店進駐又一城。

集結4大人氣經典動畫 作為代表性的動畫製作公司之一，東映動畫株式會社創作出多部經典作品。今次的展覽和限定店則以東映經典作品《龍珠》、《海賊王》，《數碼暴龍》及《Girls Band Cry》為主題。 展覽以復古戲院作為設計靈感，展出多幅東映動畫IP作品海報，以及 IP作品的最新動向。動向包括《龍珠》現場會播放《龍珠超 比路斯》的預告片段，為今年第四季播映的《龍珠超》篇章預熱；《海賊王》則緊貼動畫踏入全新艾巴布篇，延續全球熱話，讓粉絲率先投入故事高潮；亦為2027年的《數碼暴龍》30 週年展開慶祝序幕，再次勾起跨世代粉絲滿滿的童年回憶；《GIRLS BAND CRY》樂隊 TOGENASHI TOGEARI 將於10月2日在亞洲國際博覽館舉行香港專場演唱會《TOGENASHI TOGEARI Live in HONG KONG「凜音の理」》。

滿額送收藏卡/ 拍立得！ 粉絲除了欣賞展品，限定店同樣不容錯過。活動推出多款香港限定及全新推出的收藏精品，包括《數碼暴龍》透明紀念卡，以及《光之美少女》、《小魔女DoReMi》及《聖鬥士星矢》收藏相卡等，粉絲不妨把握機會搶購心頭好。顧客在限定店消費滿350元，即可獲贈隨機《海賊王》艾巴布篇特別收藏卡一張，如其中包含至少一件《Girls Band Cry》產品即送隨機《Girls Band Cry》特典拍立得一張；消費滿1,000元，更可獲贈《龍珠》、《海賊王》或《數碼暴龍》A5珍藏卡一張！

東映動畫期間限定店 日期：即日起至8月31日 時間：上午11時至晚上9時 地點：又一城LG2層