捕捉香港街頭未被發現的故事 第二屆「我的新聞日記」攝影比賽徵集中 優秀作品有獎勵兼新聞博物館展出

大家眼中的香港是甚麼模樣？是清晨深水埗菜市場的喧鬧聲、放學後旺角球場上的青春汗水，還是堅尼地城電車路上的夕陽美景？由「香港新聞博覽館」主辦的《第二屆「我的新聞日記」攝影比賽》已正式展開，誠邀全港小學、中學至大專的全日制學生，用鏡頭捕捉身邊最真實的社會故事。

日常小事也是大新聞

新聞不一定是突發大事。今次比賽核心在於「新聞觸覺」，學生遞交的作品，只要具備真實性、時效性與趣味性，無論是記錄校園生活、社區變遷、節日慶典，還是環境議題，都是最佳題材。參加者只需提交一幅相片，並附上150字以內的中英文簡短說明，訴說影像背後的動人故事即可。