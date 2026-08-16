捕捉香港街頭未被發現的故事 第二屆「我的新聞日記」攝影比賽徵集中 優秀作品有獎勵兼新聞博物館展出

大家眼中的香港是甚麼模樣？是清晨深水埗菜市場的喧鬧聲、放學後旺角球場上的青春汗水，還是堅尼地城電車路上的夕陽美景？由「香港新聞博覽館」主辦的《第二屆「我的新聞日記」攝影比賽》已正式展開，誠邀全港小學、中學至大專的全日制學生，用鏡頭捕捉身邊最真實的社會故事。
日常小事也是大新聞
新聞不一定是突發大事。今次比賽核心在於「新聞觸覺」，學生遞交的作品，只要具備真實性、時效性與趣味性，無論是記錄校園生活、社區變遷、節日慶典，還是環境議題，都是最佳題材。參加者只需提交一幅相片，並附上150字以內的中英文簡短說明，訴說影像背後的動人故事即可。
AI 輔助可修飾不可生成
在人工智能普及的今天，大會特別重申「AI 使用規範」。參賽者可以使用AI進行基本降噪、調色及提升清晰度，但嚴禁使用AI虛構、添加或刪除照片中的任何物件與人物。若有使用AI輔助，報名時必須主動申報，並提交原始RAW檔或未修改的JPEG作為證明文件，故意隱瞞者將被取消資格。
《我的新聞日記》比賽分為小學組、初中組、高中組及大專組四大組別，每組均設有豐富獎項，勝出者將獲總值逾萬元書券與展出機會，比賽最吸引人之處，優秀得獎作品有機會在香港新聞博覽館內公開展出，讓全港市民一同見證年輕一代的新聞視角。
《第二屆「我的新聞日記」攝影比賽》詳情：
冠軍：書券 $1,500 ＋ 證書 ＋ 體驗遊戲券
亞軍：書券 $1,000 ＋ 證書 ＋ 體驗遊戲券
季軍：書券 $800 ＋ 證書 ＋ 體驗遊戲券
優異獎(每組5名)：書券 $300 ＋ 證書 ＋ 體驗遊戲券
報名詳情與截止日期：
參賽資格：香港註冊學校之全日制學生
作品格式：JPEG或PNG，檔案小於10MB
截止時間： 9月30日(三)23:59
報名：點此立即報名
查詢：電話 2205 2226 / WhatsApp 5443 0338