2026中秋月餅｜盤點各大人氣月餅品牌 聯乘Kuromi/角落生物/Toy Story等 新品/早鳥優惠/價錢一文睇

中秋節將至，各大月餅品牌陸續推出2026年中秋系列，除了雙黃白蓮蓉、流心奶黃等經典口味，今年亦有麻辣、開心果、茶餐廳飲品、榴槤及雪糕月餅等新選擇，部分品牌更率先推出早鳥優惠，想提早準備中秋送禮或自用月餅，可以留意以下最新價錢及優惠詳情。

滙豐信用卡持卡人由7月21日至9月20日購買美心月餅可享6折優惠。 月餅售價及優惠（即日起至9月25日） 夏威夷果仁焦糖咖啡月餅：零售價：$299/盒；特價：$195/盒；滙豐 6 折價：$179.4/盒

麻辣牛肉月餅 ： 零售價：$299/盒；特價：$195/盒；滙豐 6 折價：$179.4/盒

XO 醬豬肉月餅 ：零售價：$299/盒；特價：$195/盒；滙豐 6 折價：$179.4/盒

美心月餅 X 富豪雪糕 打卡港風月餅禮盒 (雲呢拿流心奶黃月餅)：零售價：$275/盒；特價：$178/盒；滙豐 6 折價：$165/盒

杜拜式開心果朱古力冰皮禮盒 ：零售價：$305/盒；特價：$198/盒；滙豐 6 折價：$183/盒

茶餐廳飲品風味冰皮禮盒 （檸茶，鴛鴦，紅豆冰茶餐廳飲品風味冰皮禮盒：零售價：$152/盒；特價：$98/盒；滙豐 6 折價：$91.2/盒 美心 Kuromi 月餅禮盒蛋黃白蓮蓉月餅 ：零售價：$275/盒 ；特價：$178/盒；滙豐 6 折價：$165/盒

2026中秋月餅｜大快活角落小夥伴迷你月餅 大快活今年推出香港製造「快活團圓」雙黃白蓮蓉月餅，並首度聯乘日本人氣角色角落小夥伴，推出迷你蛋黃白蓮蓉及迷你流心奶皇月餅。兩款月餅分別換上白熊、蜥蜴、企鵝、炸豬排及炸蝦尾造型，包裝亦加入角色設計，購買兩款月餅套裝更可獲贈角落小夥伴可摺式環保袋。 另外，由8月5日起於指定分店購買任何一款聯乘月餅，可優惠價換購角落小夥伴限定精品，包括輕便防UV縮骨遮$58、微波爐陶瓷碗$48及帆布袋$38。

月餅售價及早鳥優惠（即日起至8月16日） 迷你蛋黃白蓮蓉月餅（2個裝）原價$169；早鳥價（即日起至8月16日）$119；8月17日起優惠價$129；會員價$119。購買可獲總值$100美食券。

迷你流心奶皇月餅（6個裝）原價$269；早鳥價（即日起至8月16日）$199；8月17日起優惠價$209；會員價$199。購買可獲總值$100美食券。 兩款月餅套裝早鳥價$308；8月17日起優惠價$328，附送角落小夥伴環保袋。

2026中秋月餅｜鴻福堂貓山王榴槤班蘭冰皮 按此訂購 鴻福堂今年推出四款中秋月餅禮盒，除了「嚐月精品月餅禮盒」外，亦有全新迷你金腿五仁月餅，以及兩款冰皮新品「果仁脆脆雙色冰皮月餅禮盒」及「貓山王榴槤班蘭冰皮月餅」。其中「嚐月精品月餅禮盒」內有迷你流心奶黃、迷你抹茶及迷你陳皮豆沙月餅各兩個，禮盒加入維港夜景及香港地標設計，並設電子燈飾。 「嚐月精品月餅禮盒」6個裝零售價$368，優惠價$288，自家CLUB會員價$278。鴻福堂全線分店由8月24日起發售禮盒現貨，想提早入手亦可留意。





2026中秋月餅｜Häagen-Dazs《Toy Story》雪糕月餅 按此訂購 Häagen-Dazs今年推出三款全新雪糕月餅，包括以麻糬包裹雪糕的「和風．雪月」、加入福岡甜王士多啤梨夾心雪糕月餅的「彩雲．映月」，以及集合宇治抹茶及加賀棒焙茶產品的「茶香．雅月雪糕福袋」。另外亦推出《Toy Story》聯乘雪糕月餅禮盒，附送限量毛絨公仔盲盒。

月餅售價及早鳥優惠（即日起至8月31日） 和風．雪月：標準價$458；早鳥價$348；金銀卡會員及滙豐信用卡客戶$328。

彩雲．映月：標準價$1,288；早鳥價$928；金銀卡會員及滙豐信用卡客戶$858。

茶香．雅月雪糕福袋：標準價$498；早鳥價$358；金銀卡會員及滙豐信用卡客戶$338。 Toy Story雪糕月餅禮盒：標準價$428；早鳥價$358；金銀卡會員及滙豐信用卡客戶$348。



流心開心果月餅（4件裝）早鳥價$188；正價$238。 流心黑芝麻月餅（4件裝）早鳥價$178；正價$228。 Pompompurin流心奶黃特別版（4件裝）早鳥價$198；正價$258。 褲褲兔流心奶黃特別版（4件裝）早鳥價$198；正價$258。

2026中秋月餅｜奇華LINE FRIENDS、迪士尼及noc聯乘月餅 按此訂購 奇華今年以港式茶餐廳飲品為靈感，推出港式檸檬茶、奶茶及鴛鴦奶皇月餅，同時繼續推出LINE FRIENDS、迪士尼、noc、國窖1573等聯乘系列，指定分店更每日限量供應新鮮焗製奶皇月餅。 由即日起至9月24日，使用渣打信用卡或Alipay於香港分店購買正價滿$200奇華至尊月餅可享8折優惠；奇華網店使用渣打信用卡購買正價滿$200月餅並輸入指定優惠碼，同樣可享8折優惠（至9月10日）。另外，網店滿$368可享免費送貨，購買月餅或月餅券滿$600亦可享8折優惠（指定產品除外）。



月餅售價及優惠 茶餐廳風味奶皇月餅禮盒（6個裝）$218

LINE FRIENDS旋轉音樂什錦奶皇月餅禮盒（6個裝）$308

奇華 x noc 咖啡月餅精選禮盒 $ 298



2026中秋月餅｜恆香黑芝麻奶黃流心月餅 按此訂購 張智霖蟬聯續任恆香月餅代言人，一於跟Chilam食今年兩款流心新品：「曉の月・流心奶黃月餅」，嚴選日本高品質「曉蛋」與牛奶製成；而「黑芝麻奶黃流心月餅」由恆香秘制配方黑芝麻餡，融合流心奶黃。兩款口味皆配上鬆化曲奇外皮，切開流心爆漿，帶來視覺與味覺雙重震撼。由即日起推出低至48折超早鳥優惠，官網更推大額訂購優惠，可自由配搭款式，訂購10至49盒結帳即享優惠價額外97折、50以上則享優惠價額外95 折。





凡購買任何東海堂月餅2盒即送東海堂Miffy花花餐碟，或購買任何東海堂月餅1盒另加$38換購。

