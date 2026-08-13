好人好事｜打工仔嗌錯外賣變相做好事 有圖有真相獲網民激讚：職員都好波！

圖片來源：Threads、TVB《愛回家之開心速遞》劇照、Facebook@棋子燒鵝Kison Roasted Goose

相信不少人都有用外賣平台的習慣，App上大多存有多個地址，包括屋企、公司、學校，又或者某次去朋友屋企幫忙嗌外賣的地址等等，因此每次嗌外賣之前都要睇清楚地區，以免出現嗌完冇得食的情況。早前，一位打工仔正正因為睇錯地址，未能如願食到燒味飯，但佢就選擇錯有錯着，變相做好事，引來大批網民激讚！

打工仔來港出差 錯手撳錯外賣 早前，一位打工仔在Threads發文稱自己在美國工作，近日適逢來港出差，想用公司提供的信用卡食燒味飯，初嘗用外賣平台落單，確保可以電子支付。不過可能初次使用，住在尖沙咀酒店的他就錯手嗌了位於大角咀的餐廳，導致他去到酒店附近的燒臘舖外賣自取時，方被告知「你訂嗰間係喺大角咀喎 」。

圖片來源：Facebook@棋子燒鵝Kison Roasted Goose

錯有錯着做好事 雖然事主已經馬上打電話去大角咀分店，希望可以取消訂單以免浪費。惟分店表示餐點已經準備就緒，加上平台已經不能退款，因此事主決定錯有錯着，再次致電燒臘舖提出「反正都做咗出嚟，我一定唔會過嚟攞，咁遠，可唔可以送俾一個random公公婆婆？」如果可以的話，更要求「影幅相俾我睇」。店舖職員爽快答應，「過咗幾個鐘，個職員真係send返幅相俾我」，相中一個坐輪椅的公公手上拎住一袋外賣。

事主+食肆職員均獲激讚！ 事主表示自己只訂了「雙拼燒臘飯」，但相中的公公手上「好似加咗一碗湯同一杯嘢飲」，似是店舖自己加碼，二人夾手夾腳為公公送上一份窩心禮物。事件引起網民激讚，「樓主做件好事...太遠送到嚟個飯都唔好食...下次返香港再食過」、「臨走前做善事，福有油雞」、「少少錢，真係唔好斤斤計較搞退款影響人（而且係你失誤）」、「兩邊都好好，明顯職員都好有心冇hea做，唔係都唔會加埋湯同飲品」，更有網民細心觀察後留言，「我覺得職員做得好，唔係hea樓主，影相隔住膠簾，似馬賽克blur受惠者個樣，當然樓主都好好人」。