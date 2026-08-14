茶π全港10大熱點免費派果茶 巡迴尖沙咀/旺角/觀塘(附完整時間表)

炎炎夏日熱浪逼人，上班族在辦公室忙得不可開交，急需回血提神飲品；還有市民在街頭熱到大汗淋漓，都需要一杯冰涼飲品拯救。茶π由即日起化身降熱救星，一連10日穿梭港九新界各大鬧市，免費請大家飲冰爽果茶，為全港市民消暑降溫。

今次茶π免費試飲活動，橫跨多個熱點。首站將於今日中午在尖沙咀海防道率先展開，為出外食飯的上班族送上甜蜜滋味。隨後周末更會進駐旺角朗豪坊、葵芳站等鬧市。市民不論是趁lunch time、出外見客，還是假日行街，只要在現場完成兩個簡單步驟即可免費享用。