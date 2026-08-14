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出版：2026-Aug-14 11:00
更新：2026-Aug-14 11:00

茶π全港10大熱點免費派果茶 巡迴尖沙咀/旺角/觀塘(附完整時間表)

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Wayne 01

茶π全港10大熱點免費派果茶 巡迴尖沙咀/旺角/觀塘(附完整時間表)

炎炎夏日熱浪逼人，上班族在辦公室忙得不可開交，急需回血提神飲品；還有市民在街頭熱到大汗淋漓，都需要一杯冰涼飲品拯救。茶π由即日起化身降熱救星，一連10日穿梭港九新界各大鬧市，免費請大家飲冰爽果茶，為全港市民消暑降溫。

今次茶π免費試飲活動，橫跨多個熱點。首站將於今日中午在尖沙咀海防道率先展開，為出外食飯的上班族送上甜蜜滋味。隨後周末更會進駐旺角朗豪坊、葵芳站等鬧市。市民不論是趁lunch time、出外見客，還是假日行街，只要在現場完成兩個簡單步驟即可免費享用。

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免費領取方法與步驟


市民只需在活動現場，即場讚好「農夫山泉香港 Nongfu Spring HKFacebook專頁，並同時追蹤「農夫山泉香港Instagram專頁，向工作人員出示畫面，即可免費獲贈指定口味的冰凍茶π 1支。大會提醒，每人限取一支，產品數量有限，派完即止。如遇上惡劣天氣或現場路面情況有變，活動有機會作出更改，建議市民出發前密切追蹤品牌官方社交平台留意最新安排。如有爭議，農夫山泉保留最終決定權。

π免費巡迴派發詳細時間表：

814日（五）11:30am - 2:30pm 尖沙咀海防道

815日（六）1:00pm - 5:00pm 旺角朗豪坊

816日（日）1:00pm - 5:00pm 葵芳站 D 出口

817日（一）11:30am - 2:30pm 觀塘駿業街

818日（二）11:30am - 2:30pm 灣仔電腦城

819日（三）11:30am - 2:30pm 荔枝角站 B 出口

820日（四）11:30am - 2:30pm 太子弼街

821日（五）11:30am - 2:30pm 鰂魚涌太古坊

822日（六）1:00pm - 5:00pm 沙田站 B 出口

823日（日）1:00pm - 5:00pm 銅鑼灣百德新街

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