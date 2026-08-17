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出版：2026-Aug-17 12:00
更新：2026-Aug-17 12:00

Burberry Goddess 暖甜新香登場 ifc 新店首設奢華美妝貴賓室

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Burberry Goddess 暖甜新香登場 ifc 新店首設奢華美妝貴賓室

Burberry Goddess 暖甜新香登場 ifc 新店首設奢華美妝貴賓室

香氣往往能為造型留下第一印象，而品牌專門店的空間設計，亦是了解美學風格的一部分。Burberry Beauty 今季同步帶來全新香氛與中環 ifc 美妝專門店，從暖甜深邃的香草琥珀香氣，到融合英倫建築語彙的店舖設計，為喜歡香氛與美妝的愛好者提供新的選擇與體驗。

香草琥珀演繹暖甜香氣 香草琥珀演繹暖甜香氣 香草琥珀演繹暖甜香氣 香草琥珀演繹暖甜香氣 香草琥珀演繹暖甜香氣

香草琥珀演繹暖甜香氣

Burberry Beauty 近日帶來全新 Burberry Goddess Amber Vanilla Eau de Parfum Intense 濃香氛，為 Goddess 香氛系列注入更深邃、溫暖的氣息。新作以烘烤香草作為焦點，再揉合琥珀的豐盈質感，營造甜暖而不膩的香氣層次，適合喜歡柔和感性、同時帶有氣場香調的用家。

香氛由首席調香師 Amandine Clerc-Marie 調配，延續 Burberry Goddess 系列標誌性的三重香草概念，並以全新方式呈現香草的多面性。品牌選用高品質香草原料，經由 Firgood 技術萃取成香草魚子精華，再加入香草浸液與香草原精，令香氣由明亮、細膩逐步過渡至馥郁迷人的尾韻；新香亦特別以 NaturePrint 技術捕捉烘烤香草的香氣印象，把香草原本的甜美感提升至近似糖漿般濃厚的暖調，再與琥珀交織，帶來更具包裹感的美食調香氣，整體氛圍既奢華又容易親近。

中環 ifc 新店展現英倫美學 中環 ifc 新店展現英倫美學 中環 ifc 新店展現英倫美學 中環 ifc 新店展現英倫美學 中環 ifc 新店展現英倫美學

中環 ifc 新店展現英倫美學

配合全新香氛推出，Burberry Beauty 於中環國際金融中心商場 ifc 開設全新美妝專門店。新店設計靈感源自品牌倫敦 Haymarket 總部，融合建築細節、經典騎士徽標及 Burberry 格紋元素，營造典雅英倫格調的購物空間。

店內設有香氛及美妝體驗專區，涵蓋皇牌 Beyond Wear 底妝系列，主打輕透持久妝感及全天候防護；同時特設全球首個以 Haymarket 為概念的奢華美妝貴賓室，提供更私密的個人化美妝與選香服務。

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