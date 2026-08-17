Burberry Goddess 暖甜新香登場 ifc 新店首設奢華美妝貴賓室

香氣往往能為造型留下第一印象，而品牌專門店的空間設計，亦是了解美學風格的一部分。Burberry Beauty 今季同步帶來全新香氛與中環 ifc 美妝專門店，從暖甜深邃的香草琥珀香氣，到融合英倫建築語彙的店舖設計，為喜歡香氛與美妝的愛好者提供新的選擇與體驗。

香草琥珀演繹暖甜香氣

Burberry Beauty 近日帶來全新 Burberry Goddess Amber Vanilla Eau de Parfum Intense 濃香氛，為 Goddess 香氛系列注入更深邃、溫暖的氣息。新作以烘烤香草作為焦點，再揉合琥珀的豐盈質感，營造甜暖而不膩的香氣層次，適合喜歡柔和感性、同時帶有氣場香調的用家。

香氛由首席調香師 Amandine Clerc-Marie 調配，延續 Burberry Goddess 系列標誌性的三重香草概念，並以全新方式呈現香草的多面性。品牌選用高品質香草原料，經由 Firgood 技術萃取成香草魚子精華，再加入香草浸液與香草原精，令香氣由明亮、細膩逐步過渡至馥郁迷人的尾韻；新香亦特別以 NaturePrint 技術捕捉烘烤香草的香氣印象，把香草原本的甜美感提升至近似糖漿般濃厚的暖調，再與琥珀交織，帶來更具包裹感的美食調香氣，整體氛圍既奢華又容易親近。