暑假親子好去處｜麵包超人運動會　打卡/ 遊戲一次過玩 精選貨品低至半價

暑假想帶小朋友放電，又想找一個適合拍照、購物和互動遊戲的室內好去處？上水廣場今夏化身成充滿活力的麵包超人運動場，由即日起至8月31日舉行「麵包超人運動會 ANPANMAN SPORTS DAY」。活動集合期間限定店、主題打卡位、親子運動挑戰及粉絲見面會，為大小朋友帶來一個輕鬆又熱鬧的暑假行程。

兩大打卡位充滿運動會氣氛

今次活動以運動會為主題，現場設有兩個重點打卡裝置。首先是色彩繽紛的「彩虹夢幻跑道」，麵包超人人氣角色一同現身跑道旁，配合方包超人與忌廉包熊貓為大家打氣，畫面活潑又有夏日氣息，十分適合親子合照。另一個焦點則是「SPORTS DAY頒獎台」。麵包超人與細菌人分別站上亞軍及季軍位置，小朋友和粉絲可親身站上冠軍位置拍照，感受頒獎一刻的儀式感，為暑假留下有趣回憶。

小鐵人挑戰邊玩邊放電

除了打卡，場內亦安排了多項親子互動體驗，包括足球射龍門、籃球神射手及保齡球等「小鐵人運動大挑戰」。小朋友可在遊戲中活動身體、訓練手眼協調，也可與家人一起投入比賽氣氛。成功完成三關運動挑戰，更可換領「麵包超人DIY立體卡紙獎盃」。活動期間亦設彩繪工作坊及「麵包超人粉絲見面會」，讓小朋友有機會近距離與麵包超人互動及合照。對於喜歡麵包超人的家庭來說，無論是拍照、玩遊戲還是參與工作坊，都能安排成一個完整的半日親子行程。