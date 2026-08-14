著數優惠｜灣仔海景餐廳Pier 1929推牛扒之夜任食薯條送紅酒 4位送海鮮拼盤

位於灣仔碼頭上蓋坐擁海景又樓底高的Pier 1929餐廳，集多功能於一身，讓客人包場搞宴會、平日做西餐high tea又做中菜。八月份逢星期三及四化身扒房新推「牛扒之夜」，牛扒餐連前菜、甜品、餐飲兼任食薯條，首3個月優惠期內更送紅酒1杯，4位提前訂座送海鮮拼盤，好抵！

前二星米芝蓮 Pierre 總廚主理

餐廳早前邀請了名廚黃永幟（幟哥），與曾奪得《美食之最大賞》最高金獎的中菜行政總廚張錦華（華哥）舉行四手晚宴，又搞過香港唯一沉浸式型男秀。其他晚上貫徹浪漫海景餐廳，周末晚更設有音樂演奏。

餐廳廚藝總監樂君平師傅是早年二星米芝蓮法國餐廳名店Pierre的總廚，不少名人捧場。新推出的「牛扒之夜」由他主理，套餐法式頭盤6選1：包括法式煎鵝肝燉蛋、溫泉蛋配野菌黑松露汁、紅菜頭醃煙三文魚、烤核桃雜菜沙律、經典生牛肉他他(另加$68)，或鮮美海鮮拼盤 (另加$438)，有波士頓龍蝦（原隻）、翡翠螺、青口及鮮蝦，附設雞尾酒醬及紅葱頭醋。