著數優惠｜灣仔海景餐廳Pier 1929推牛扒之夜任食薯條送紅酒 4位送海鮮拼盤

位於灣仔碼頭上蓋坐擁海景又樓底高的Pier 1929餐廳，集多功能於一身，讓客人包場搞宴會、平日做西餐high tea又做中菜。八月份逢星期三及四化身扒房新推「牛扒之夜」，牛扒餐連前菜、甜品、餐飲兼任食薯條，首3個月優惠期內更送紅酒1杯，4位提前訂座送海鮮拼盤，好抵！
前二星米芝蓮Pierre總廚主理
餐廳早前邀請了名廚黃永幟（幟哥），與曾奪得《美食之最大賞》最高金獎的中菜行政總廚張錦華（華哥）舉行四手晚宴，又搞過香港唯一沉浸式型男秀。其他晚上貫徹浪漫海景餐廳，周末晚更設有音樂演奏。
餐廳廚藝總監樂君平師傅是早年二星米芝蓮法國餐廳名店Pierre的總廚，不少名人捧場。新推出的「牛扒之夜」由他主理，套餐法式頭盤6選1：包括法式煎鵝肝燉蛋、溫泉蛋配野菌黑松露汁、紅菜頭醃煙三文魚、烤核桃雜菜沙律、經典生牛肉他他(另加$68)，或鮮美海鮮拼盤 (另加$438)，有波士頓龍蝦（原隻）、翡翠螺、青口及鮮蝦，附設雞尾酒醬及紅葱頭醋。
美國Prime級牛扒
主菜有6款選擇：美國 Prime 級肉眼扒（10安士$438）、美國 Prime 級牛柳（8安士$488）；大堆頭分享份量則可自選美國 Prime 級 T骨牛扒（16-18安士$988）或澳洲安格斯帶骨肉眼扒（1.5公斤$1288）。牛扒以火力均勻的蒸焗爐烹調，面層微焦脆，內裡鎖著肉汁，肉味濃又甘香。隨餐附送薯條，可以任食夠盡興。
不吃牛的可另選香煎比目魚配時令蔬菜（$268）；更為素食者特設香烤椰菜花扒配自製青醬（純素$168），相當貼心。配菜提供巴馬臣芝士雪花薯蓉、香草炒新薯、忌廉菠菜及煙肉蒜炒西蘭花苗。巨胃甜品控可全選甜品車項目(另加$88)； 配雪糕(另加$38)。
預先訂座享優惠
一邊欣賞海景一邊歎靚牛扒飲紅酒，啱晒夫妻情侶！ 只要預先訂座便可享以下優惠：惠顧任何扒類套餐，每位即贈送精選紅酒 1 杯；4人同行提前一星期預訂兼現場打卡，即免費獲贈「冰鎮海鮮拼盤」1份！
Pier 1929
地點：灣仔渡輪碼頭2樓
電話：31889677
牛扒之夜：逢星期三、四6pm-10pm