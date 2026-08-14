《反斗奇兵》x G-Dragon 潮牌PEACEMINUSONE香港快閃店 一文睇必搶限定商品/戶外打卡裝置/藝術展/門票詳情 (有片)

各位FAM同皮克斯迷準備好未？由韓國K-Pop天王G-Dragon(權志龍)主理的個人潮流品牌PEACEMINUSONE，攜手迪士尼經典動畫《反斗奇兵》(Toy Story)，打造重磅跨界企劃 「THE FIRST FAN」 巡迴展覽，全球第四站正式登陸香港！次快閃店由 2026年8月14日至9月16日於尖沙咀海港城盛大舉行，現場不單止有全港獨家首發的香港限定單品、約70款全球熱搶聯乘精品，更有逾5.5米高巨型發光安迪屋大門、首爾站人氣裝置，以及藝術展覽！即睇必影熱點、限定商品及門票入場詳情！

「THE FIRST FAN」香港站 夢想屋戶外打卡裝置登場 今次企劃將 PEACEMINUSONE缺一瓣的標誌性小雛菊元素，完美融入胡迪、巴斯光年及三眼仔等經典角色中，將童年情懷提昇至潮流藝術層次。一步入尖沙咀海港城海運大廈露天廣場，今次香港站特別將首爾站備受讚譽的巨型裝置原汁原味搬到香港，於維港海景旁帶來震撼打卡熱點！包括有5.5米高發光安迪屋大門，穿過印有巴斯光年同翠絲感性金句「我們年紀雖小，卻夢想遠大」的主題牆，正式進入夢幻國度；3米高發光小雛菊與多位角色雕塑：胡迪、巴斯光年、翠絲、紅心、三眼仔同抱抱龍，圍繞巨型發光雛菊裝置，打卡一流！另外，首爾站人氣裝置首度赴港，3米高安迪睡房抽屜櫃、1.6米高坐喺地氈上嘅胡迪雕塑，以及直徑1米嘅經典 Pixar Ball，直接將參加者變成迷你玩具！不要錯過小雛菊花園階梯，海運大廈露天廣場大樓梯化身成滿滿小雛菊繽紛花海！

「THE FIRST FAN」夢想屋戶外打卡裝置 日期：8月14日至9月6日 開放時間：10:00 – 22:00 地點：海運大廈露天廣場

官方期間限定快閃店 首賣香港限定單品 位於海運大廈入口大堂的快閃店，現場開賣約70款潮流單品，從收藏品到日常穿搭配件一應俱全，包括 PMO 雛菊特別版限定模型公仔人偶、小雛菊珠寶胸針、鑰匙圈、潮流絲巾、標誌性棒球帽、限定防摔手機殼及貼紙組等。更有香港站限定發售款式，必定引發搶購潮！ 要留意，快閃店採用網上預約制，粉絲必須預先於指定平台進行網上登記，並預約時段內入場選購心頭好，想搶限定商品，就得睇準時間搶名額！ 「THE FIRST FAN」官方期間限定快閃店

日期：8月14日至9月6日 地點：海運大廈入口大堂(近OT202號舖Facesss) 開放時間：10:00 – 21:00 (每日22個場次，每場25分鐘，每場名額30人) 套票：$70(包含官方期間限定快閃店及「THE FIRST FAN Photo Zone」藝術展覽入場資格，連同限量版A3藝術海報乙張) 發售連結：KKday獨家發售

海港城美術館「THE FIRST FAN Photo Zone」藝術展 除了購物同戶外裝置，位於海港城美術館的藝術展覽更是不容錯過，入口設有近2米高的巴斯光年雕塑與主題藝術牆迎接各位，館內盡頭更有近2米高的胡迪雕塑坐鎮。必拍時空穿梭升降機！展館中央特別打造「THE FIRST FAN 時空穿梭升降機」，是必到打卡位。 場內更有超過20幅獨家聯乘畫作，結合《反斗奇兵》角色與 PMO小雛菊的貼紙鏡面畫與黑白美學海報，充分展現GD獨特視覺藝術風格。現場特設「Dream Wall」讓粉絲寫下對角色與GD的心意，更有互動填色裝置，可以發揮創意親手塗上獨一無二的色彩！

「THE FIRST FAN Photo Zone」藝術展覽 日期：8月14日至8月31日 地點：海港城美術館(海港城海洋中心2樓207號舖) 開放時間：10:45 – 21:45 (每日22個場次，每場25分鐘，每場名額30 人) 套票：$70(包含官方期間限定快閃店及「THE FIRST FAN Photo Zone」藝術展覽入場資格，連同限量版A3藝術海報乙張) 發售連結：KKday獨家發售