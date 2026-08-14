深圳好去處 ｜ 深圳8月最新景點 深圳少年宮翻新4年重開！免費入場 睇科幻巨型球幕影院

深圳最新景點｜深圳少年宮歷時四年升級改造，終於完成大型翻新並正式重開！作為深圳規模最大的科學博物館之一，特設多個主題展廳，並配備震撼的巨型球幕影院，帶來涵蓋光影互動、機器人競技與宇宙探索的沉浸式體驗，絕對是今年暑假北上深圳必訪的親子好去處！

即睇深圳少年宮必睇展廳

深圳少年宮地庫一樓的「啓示·成長加油站」翻新後化身為色彩繽紛的區域，小朋友可在光影互動中認識身體結構 。展廳中更設有粉黃色調的情緒保健室，大人可以在樹洞屋發呆放空，治癒日常生活的忙碌與焦慮。

位於二樓的「啓迪·探究大世界」巧妙地將經典科學與最新技術結合，成為全場最受歡迎的互動打卡區！最吸睛的必定是巨大的「牛頓彩虹牆」，參觀者可以親手製造「彩虹」，拍出極具藝術感的打卡照片。此外還有VR探月體驗以及不定時上演的「科學怪人」機器人表演，無論大人或小孩都能玩得盡興。

另外「球幕影院」更是必試項目！高達18.3米的巨型球形銀幕帶來極致的視覺震撼，輪番上映《太陽系大冒險》、《星球崛起》等精彩影片，讓大家沉浸於浩瀚宇宙之中。