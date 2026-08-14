7-Eleven聯乘CoCo壱番屋、築地銀だこ 推8款限定輕食 咖喱雞肉包/雞肉串/章魚燒熱捲餅

7-SELECT今個夏天再推日式聯乘系列，首次與日本人氣咖喱專門店CoCo壱番屋合作，同時聯乘築地銀だこ，推出合共8款期間限定輕食，將日式咖喱及章魚燒風味融入包點、燒賣、串燒、熱捲餅及三文治等。

首度聯乘CoCo壱番屋 5款咖喱新品 今次7-SELECT首次找來CoCo壱番屋合作，推出5款咖喱風味輕食，當中包括咖喱忌廉芝士雞肉包（$12）、咖喱芝士雞肉燒賣（$17）、咖喱雞肉串（$16）、咖喱芝士雞肉熱捲餅（$20）及岩燒芝士咖喱雞肉吐司（$20）。 咖喱忌廉芝士雞肉包以咖喱雞肉餡配忌廉芝士，咖喱香中帶奶香；咖喱芝士雞肉燒賣則將日式咖喱及芝士加入雞肉餡。喜歡芝士口味的話，咖喱芝士雞肉熱捲餅及岩燒芝士咖喱雞肉吐司同樣加入芝士，加熱後會有拉絲效果。





築地銀だこ系列回歸 3款章魚燒風味 除了新登場的CoCo壱番屋系列，7-SELECT亦再次與築地銀だこ合作，推出3款章魚燒風味輕食，包括章魚燒風味海鮮堡三文治（$23）、章魚燒風味海鮮熱捲餅（$20）及章魚燒風味忌廉芝士包（$19）。 章魚燒風味海鮮堡三文治加入魷魚粒海鮮堡、椰菜絲、章魚燒醬及木魚碎；章魚燒風味海鮮熱捲餅則以海鮮配章魚燒醬，帶出鹹甜微酸的日式風味。至於章魚燒風味忌廉芝士包，則將忌廉芝士餡配上章魚燒醬及木魚花，鹹香芝士味中帶章魚燒風味。



