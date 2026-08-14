湊湊火鍋7週年優惠｜全線星期日至四6折　A4和牛、海鮮、鍋底及飲品低至6折

「湊湊火鍋．茶憩」為其餐廳7週年推出一系列優惠，即日起至8月31日，香港全線分店逢星期日至四堂食，可享「鎮店皇牌四重奏」6折優惠，指定鍋底、A4和牛及海鮮、火鍋配菜，以及鮮榨果汁、台式茶飲及日本生啤均可參與優惠，其中飲品更可無限續杯。同時，早前推出的台式下午茶小火鍋7折及$9.9孖寶組合亦延長至月底，即睇下文優惠詳情！



全線星期日至四堂食 鎮店皇牌四大類6折 今次7週年第3彈由即日起至8月31日舉行，星期日至四全日堂食適用。大家可從四大指定類別中選購心水食品，毋須一次點齊四款，符合指定條件的食品均可享6折優惠。 指定鍋底6折 4款經典鍋底均參與優惠，包括台式麻辣鍋、昆布鰹魚鍋、信州百年味噌白玉湯及蕃茄牛膝骨鍋，優惠價$101起。其中台式麻辣鍋、昆布鰹魚鍋及信州百年味噌白玉湯均為$119，原價$199；蕃茄牛膝骨鍋則由$169減至$101。如要升級鴛鴦鍋，可另加$98。

A4和牛、海鮮等皇牌主菜6折 一系列海陸主菜同樣減價，包括日本和牛三角胸小排（A4）由$389減至$233、火焰清酒和牛（炙）由$399減至$239，以及極尚鹿兒島和牛龍躉雙尊由$489減至$299。 海鮮選擇則有野生原條珊瑚東星斑，由$489減至$293；至尊山海一盤由$889減至$533；至尊雙龍海鮮拼則由$1,289減至$773。另有貢品烏珠穆沁羊排，由$189減至$113。 經典台式配菜6折 火鍋配菜亦有多款選擇，包括9秒鵝腸由$79減至$47、100%伊比利亞原味拼黑松露黑豬肉腸（大份）由$88減至$53、酥脆炸魚皮由$69減至$41，以及紅糖糍粑由$59減至$35。

茶飲、鮮榨果汁及日本生啤6折兼無限續杯 飲品同樣是今次優惠重點，全線台式茶飲、鮮榨果汁及指定日本生啤均可享6折，而且全部可無限續杯，食火鍋之餘可以一路飲一路續。



台式下午茶小火鍋7折 $9.9孖寶組合延長至8月底 除了第3彈6折優惠，早前推出的第2彈下午茶優惠亦延長至8月31日。星期一至五下午茶時段堂食，可享指定台式小火鍋套餐7折優惠，選擇包括日本鹿兒島A4和牛套餐、美國頂級牛頸脊小火鍋、大閘蟹粉麵及啤酒蝦煲仔菜等。 惠顧指定套餐後，更可以$9.9加購「孖寶組合」1份，原價$84。組合包括100%純伊比利亞黑豬肉腸配100%鮮榨西瓜汁、大紅袍奶茶或茉香奶綠，另可選荔枝蝦球（小份）或四川小酥肉（小份）。

下午茶優惠供應時間為星期一至四2:30pm至4:45pm；星期五則為2:30pm至4:30pm。



$9.9 孖寶組合

湊湊火鍋．茶憩7週年優惠 日期：2026年8月10日至8月31日

第3彈6折優惠：星期日至四全日堂食

第2彈下午茶優惠：星期一至五指定下午茶時段

地點：香港全線湊湊火鍋．茶憩分店

訂座： 立即訂座 「湊湊火鍋．茶憩」分店資訊： 太古城店 | 2818 6688 | 11:00-23:00 上環南豐大廈店 | 2818 6399 | 11:00-23:00 啟德 AIRSIDE 店 | 2838 8484 | 11:00-24:00 尖沙咀 K11 MUSEA 店 | 2352 3377 | 11:00-24:00 尖沙咀 K11 店 | 2347 2028 | 11:00-02:00 旺角新世紀廣場店 | 2701 9939 | 11:00-24:00 旺角家樂坊店 | 2360 0299 | 12:00-24:00 (星期五六至01:00) 荃灣如心廣場店 | 2537 0137 | 11:00-24:00 (星期五六至01:00)

元朗元點店 | 2286 0678 | 11:00-24:00 大圍圍方店 | 2480 6828 | 11:00-24:00 將軍澳店 Monterey Place | 2433 6168 | 11:00-24:00 (星期五六至01:00)



