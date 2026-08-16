暑假好去處｜第59屆聯校科學展覽8.18開幕 免費玩科學小遊戲+睇劇場

想與小朋友度過一個極具意義的暑假？第59屆聯校科學展覽（J.S.S.E.）將於8月18日回歸中央圖書館。活動除了匯聚多間中學的科學創意作品，同時設有免費入場的「小學生園地」及「科學劇場」，讓小朋友體驗科學的樂趣。各位家長不妨把握機會，帶孩子到場！

集結22份學生創意作品 免費試科學實驗 今年活動以「Luminance 輝映」為主題，標榜「Luminance in science, crafting future's reliance」（輝映點燃希望，科學綻放光芒），匯聚來自多間本地中學的22份切合社會需要的創新發明。除此之外，活動同時設有免費的區「小學生園地」及「科學劇場」。訪客在「小學生園地」內，可親手體驗各種科學實驗，包括製作空氣炮、電流和浮檸檬金幣挑戰，認識浮力與重心等科學知識。

即場示範科學實驗 同步登場的科學劇場同樣精彩。劇場定時將會舉行科學實驗示範，為觀眾帶來各種奇妙的科學現象。 第五十九屆聯校科學展覽 展覽日期：2026年8月18日（星期二）至 8月24日（星期一） 開放時間： 8月18日：14:00 - 18:30 8月19日至23日：10:00 - 18:30 8月24日：10:00 - 12:00 地點：香港中央圖書館 地下展覽館 免費入場