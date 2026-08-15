吉隆坡旅遊｜記者直擊！馬來西亞首個榴槤體驗中心KLDEX 沉浸式榴槤博物館 必食榴槤拼盤

榴槤迷注意！來到馬來西亞吉隆坡，絕對不能錯過今年7月新開幕的人氣地標——亞洲首個且規模最大的「吉隆坡榴槤體驗中心」（Kuala Lumpur Durian Experience Centre，簡稱 KLDEX）。全館佔地逾兩萬平方呎，集沉浸式博物館、劇場表演與榴槤美食體驗集於一身，讓大家在品嚐榴槤果香的同時了解每一顆果實背後深厚的歷史文化。



圖、文：heidi

鳴謝：馬來西亞旅遊促進局(香港分局)、KLDEX

深解了解榴槤文化 來到馬來西亞，想品嚐榴槤可謂輕而易舉，但如果想深入了解榴槤的歷史與文化，就一定要到KLDEX二樓的榴槤文化博物館參觀！館內空間猶如一條時光隧道，帶領參觀者穿梭於馬來西亞各大榴槤產區，從不同地域的風土特色，到經典品種背後鮮為人知的故事，逐一揭開榴槤王國的神秘面紗。館內亦會介紹馬來西亞最受歡迎的10大榴槤品種，包括黑刺、竹腳、蘇丹王及紅蝦等，讓榴槤迷一次過認識不同品種的特色與風味。除了品種介紹，博物館亦設有榴槤生長過程展示，從開花、結果到成熟，完整呈現榴槤由果園走到餐桌的旅程。中心內更設有藝術畫廊，展出多元化的藝術作品，將榴槤文化與視覺美學巧妙融合。誰說榴槤只能走重口味路線？來到KLDEX，大家也能發現榴槤充滿文藝氣息的一面。

歎盡榴槤美食 KLDEX地下全層劃分為榴槤美食體驗區及特色商店。榴槤美食體驗區必試榴槤拼盤，大家可以一次過品嚐多款馬來西亞人氣榴槤品種，細意比較不同品種的香氣、口感與甜度。場內亦有多款以新鮮榴槤製作的特色甜品及飲品，當中榴槤蛋撻和榴槤多士更是人氣之選，榴槤香氣濃郁，味道及質素媲美坊間咖啡店，榴槤迷絕對不能錯過！食飽一於去買手信，商店內集合多款馬來西亞製造的榴槤精品，除了榴槤零食和榴槤相關食品外，亦有不少以榴槤為靈感的精緻周邊，包括榴槤冰箱貼、榴槤公仔等，款式趣緻又夠特別，買回家送禮做手信一流！



吉隆坡榴槤體驗中心

地址：MATIC, LOT152, Jln Ampang, 50300 Kuala Lumpur, Malaysia

門票資訊： 博物館門票 RM31 起