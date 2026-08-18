日本熱賣｜SK-II全新神仙鎖精華登場　新一代抗老精華幫手LOCK住年輕肌

「抗老」不再只是熟齡肌的課題。都市生活節奏急促，長時間冷氣、日曬及環境壓力，往往令肌膚提早出現乾燥、暗啞、彈性下降等問題。想維持年輕感，除了補水，更要懂得修護屏障及鎖住養分。SK-II近日推出全新神仙鎖精華（Facial Treatment Serum），以「先滲後鎖」護膚概念，配合品牌皇牌成分PITERA及精華油活膚凝珠，主打緊緻、飽滿及透亮三大年輕肌關鍵。

長時間處於冷氣環境、生活節奏急促，加上日曬與空氣污染，都很容易令肌膚出現乾紋、粗糙及失去光澤。而神仙鎖精華就是針對這些日常肌膚壓力，透過補水、修護與鎖養三方面配合，令肌膚看起來更飽滿細緻，妝前使用亦有助底妝更貼服。質感方面，精華採用一抹即融的清爽果凍質地，吸收後不易有黏膩感，適合早晚護膚程序使用。香氣則揉合日本水楢木的木質氣息與淡雅花香，為日常護膚增添放鬆儀式感。

配方中的高濃縮PITERA蘊含多種微營養素，可為肌膚帶來保濕、穩定及煥亮效果。而這項成分能造到多層滲透，有助從肌膚底層提升狀態，為後續鎖養程序打好基礎。每支50ml精華內含約16,000粒凝珠，按壓時會釋放當中的精華油成分，塗抹後迅速融入肌膚，留下不厚重的滋潤感，同時幫助鎖住水分與護膚成分。

配合神仙水使用 建立雙精華護膚程序

編輯建議將神仙鎖精華與品牌經典神仙水配合一起使用，建立由調理、補水到鎖養的雙精華護膚程序。神仙水以PITERA為核心成分，有助穩定膚況、提升肌膚透亮度；其後再使用神仙鎖精華，進一步補充滋潤並鎖住養分。

使用步驟

潔面後，先以SK-II神仙水輕拍全面，幫助肌膚回復穩定狀態。之後取兩至三泵神仙鎖精華於掌心，分別點於雙頰、下巴及額頭，再由內向外、由下而上輕柔推開並按摩，最後以雙手輕覆面部按壓，幫助產品充分吸收。