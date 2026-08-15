熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
生活
出版：2026-Aug-15 16:00
更新：2026-Aug-15 16:00

一田夏日購物賞2026 8.21開鑼全場低至15折　超市$20/$35/買一送一(附優惠詳情表)

分享：
Joe43248

一田夏日購物賞2026 8.21開鑼全場低至15折　超市$20/$35/買一送一(附優惠詳情表)

一田「夏日購物賞」將於8月21日至30日一連10日於全線分店推出優惠，西沙GO PARK及便利一田YATA go!除外。今次全場貨品低至15折，除了「麻成大食屋」及Fido Dido限定系列，超市亦有$20、$35及買一送一優惠，玩具、精品及電子產品更低至4折。即睇以下完整優惠詳情。

麻成大食屋登場　消費加$36換購限定購物袋

今次夏日購物賞率先帶來一田獨家「麻成大食屋」系列，首次聯乘人氣IP「大麻成」，推出一系列限定精品。家居用品包括毛毯、縮骨遮、陶瓷杯碗套裝及購物車，亦有摺疊行李袋等外遊用品，將大麻成造型融入日常用品。

另有預購限定商品，包括燒賣造型斜孭袋、雞蛋仔外賣袋造型小袋，以及大麻成雪糕車造型毛絨公仔。活動期間任何消費加$36，更可換購一田獨家「麻成大食屋」購物袋，數量有限。


螢幕擷取畫面 2026 08 14 174223 螢幕擷取畫面 2026 08 14 174230

Fido Dido旅行用品及購物袋限定系列　

經典漫畫角色Fido Dido亦於今次購物賞登場，一田獨家推出外遊及日常用品系列，包括Fido Dido行李帶、可摺疊四輪購物車、多功能環保袋及旅行收納袋套裝。


螢幕擷取畫面 2026 08 14 174420

一田獨家 Fido Dido 系列旅行精品

「一田顧客最愛」新專區　近百款環球好物精選

今次新增「一田顧客最愛」專區，根據2026年5月「一田．春日購物賞」顧客問卷調查結果選出人氣產品，當中有一田獨家北海道雪華豚系列、日本急凍油甘魚魚鮫、永樂粉麵廠蝦子麵，以及韓國香氛品牌HETRAS酒店級香療沐浴露，另有個人營養食品及家居護理用品等。

「買手嚴選」亦同步升級，集合近百款日本及環球話題產品，包括韓國YOZM希臘乳酪、Jagabee × Tokyo Banana香蕉奶油口味薯條、Higashimaru東字牡蠣醬油，以及LUX × Kuromi聯乘洗護套裝。


螢幕擷取畫面 2026 08 14 174751 螢幕擷取畫面 2026 08 14 174756 螢幕擷取畫面 2026 08 14 174853

超市$20/$35/買一送一　

超市優惠亦有多個專區，$20、$35及買一送一系列合共逾300款人氣食品及日用品參與優惠，另外亦有Isey Skyr冰島乳酪及美國野生黃螺頭等精選產品。

廚具家電低至15折　床品$199起

家品及百貨同樣有減價，廚具、床品、旅行用品、大小家電及濾水器等貨品低至15折。指定單一廚具專櫃消費滿$1,200再減$50；床品則低至$199，包括990針純棉床品系列、抗病毒香薰枕及卡通冷氣被等。

開學用品率先入手　玩具精品及電子產品低至4折

暑假接近尾聲，一田亦推出開學好物優惠，精選護脊書包低至6折，另有逾百款玩具、精品及電子產品低至4折，家長及學生可趁購物賞入手新學年用品。


螢幕擷取畫面 2026 08 14 175037 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175044 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175052 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175101 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175109 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175129 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175122 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175143 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175200 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175207 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175213 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175219 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175227 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175242 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175247 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175259 螢幕擷取畫面 2026 08 14 175304

儲電子印花　換購Cuckoo × Hurom健康家電

購物賞期間消費亦可同步儲一田電子印花，換購「Cuckoo X Hurom健康尚廚臻選系列」。儲滿280個印花，可免費換購HUROM冷壓慢磨原汁機；儲滿300個印花，則可免費換購CUCKOO雙重真空高壓多功能發芽飯煲。

另外，HUROM無線食物研磨機、多功能迷你養生壺、CUCKOO 8層鈦鑽石IH廚具及生活淨水系列等產品，均可低至3折換購。

銀聯、富邦一田信用卡再享回贈

付款時亦有額外優惠。使用銀聯手機Pay或銀聯二維碼單一消費滿$450，即享7%即減優惠，購物賞期間最多減$200；使用富邦一田信用卡單一簽賬滿$500可獲$35現金回贈，滿$1,200可獲$90現金回贈，期間最多可享$360現金回贈。

憑銀聯手機Pay、銀聯二維碼或富邦一田信用卡購買指定貨品，另可享額外95折。



螢幕擷取畫面 2026 08 14 175825

銀聯、富邦一田信用卡再享回贈

一田．夏日購物賞2026

日期：2026年8月21日至8月30日
地點：一田全線分店（西沙GO PARK及便利一田YATA go!除外）

ADVERTISEMENT

【👇成為推薦王！贏海洋公園雙人門票及$200禮券👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務