一田夏日購物賞2026 8.21開鑼全場低至15折 超市$20/$35/買一送一(附優惠詳情表)

一田「夏日購物賞」將於8月21日至30日一連10日於全線分店推出優惠，西沙GO PARK及便利一田YATA go!除外。今次全場貨品低至15折，除了「麻成大食屋」及Fido Dido限定系列，超市亦有$20、$35及買一送一優惠，玩具、精品及電子產品更低至4折。即睇以下完整優惠詳情。

另有預購限定商品，包括燒賣造型斜孭袋、雞蛋仔外賣袋造型小袋，以及大麻成雪糕車造型毛絨公仔。活動期間任何消費加$36，更可換購一田獨家「麻成大食屋」購物袋，數量有限。

今次夏日購物賞率先帶來一田獨家「麻成大食屋」系列，首次聯乘人氣IP「大麻成」，推出一系列限定精品。家居用品包括毛毯、縮骨遮、陶瓷杯碗套裝及購物車，亦有摺疊行李袋等外遊用品，將大麻成造型融入日常用品。

經典漫畫角色Fido Dido亦於今次購物賞登場，一田獨家推出外遊及日常用品系列，包括Fido Dido行李帶、可摺疊四輪購物車、多功能環保袋及旅行收納袋套裝。

今次新增「一田顧客最愛」專區，根據2026年5月「一田．春日購物賞」顧客問卷調查結果選出人氣產品，當中有一田獨家北海道雪華豚系列、日本急凍油甘魚魚鮫、永樂粉麵廠蝦子麵，以及韓國香氛品牌HETRAS酒店級香療沐浴露，另有個人營養食品及家居護理用品等。

超市$20/$35/買一送一

超市優惠亦有多個專區，$20、$35及買一送一系列合共逾300款人氣食品及日用品參與優惠，另外亦有Isey Skyr冰島乳酪及美國野生黃螺頭等精選產品。

廚具家電低至15折 床品$199起

家品及百貨同樣有減價，廚具、床品、旅行用品、大小家電及濾水器等貨品低至15折。指定單一廚具專櫃消費滿$1,200再減$50；床品則低至$199，包括990針純棉床品系列、抗病毒香薰枕及卡通冷氣被等。

開學用品率先入手 玩具精品及電子產品低至4折

暑假接近尾聲，一田亦推出開學好物優惠，精選護脊書包低至6折，另有逾百款玩具、精品及電子產品低至4折，家長及學生可趁購物賞入手新學年用品。