一田夏日購物賞2026 8.21開鑼全場低至15折　超市$20/$35/買一送一(附優惠詳情表)

一田「夏日購物賞」將於8月21日至30日一連10日於全線分店推出優惠，西沙GO PARK及便利一田YATA go!除外。今次全場貨品低至15折，除了「麻成大食屋」及Fido Dido限定系列，超市亦有$20、$35及買一送一優惠，玩具、精品及電子產品更低至4折。即睇以下完整優惠詳情。
麻成大食屋登場 消費加$36換購限定購物袋
今次夏日購物賞率先帶來一田獨家「麻成大食屋」系列，首次聯乘人氣IP「大麻成」，推出一系列限定精品。家居用品包括毛毯、縮骨遮、陶瓷杯碗套裝及購物車，亦有摺疊行李袋等外遊用品，將大麻成造型融入日常用品。
另有預購限定商品，包括燒賣造型斜孭袋、雞蛋仔外賣袋造型小袋，以及大麻成雪糕車造型毛絨公仔。活動期間任何消費加$36，更可換購一田獨家「麻成大食屋」購物袋，數量有限。
Fido Dido旅行用品及購物袋限定系列
經典漫畫角色Fido Dido亦於今次購物賞登場，一田獨家推出外遊及日常用品系列，包括Fido Dido行李帶、可摺疊四輪購物車、多功能環保袋及旅行收納袋套裝。
「一田顧客最愛」新專區 近百款環球好物精選
今次新增「一田顧客最愛」專區，根據2026年5月「一田．春日購物賞」顧客問卷調查結果選出人氣產品，當中有一田獨家北海道雪華豚系列、日本急凍油甘魚魚鮫、永樂粉麵廠蝦子麵，以及韓國香氛品牌HETRAS酒店級香療沐浴露，另有個人營養食品及家居護理用品等。
「買手嚴選」亦同步升級，集合近百款日本及環球話題產品，包括韓國YOZM希臘乳酪、Jagabee × Tokyo Banana香蕉奶油口味薯條、Higashimaru東字牡蠣醬油，以及LUX × Kuromi聯乘洗護套裝。
超市$20/$35/買一送一
超市優惠亦有多個專區，$20、$35及買一送一系列合共逾300款人氣食品及日用品參與優惠，另外亦有Isey Skyr冰島乳酪及美國野生黃螺頭等精選產品。
廚具家電低至15折 床品$199起
家品及百貨同樣有減價，廚具、床品、旅行用品、大小家電及濾水器等貨品低至15折。指定單一廚具專櫃消費滿$1,200再減$50；床品則低至$199，包括990針純棉床品系列、抗病毒香薰枕及卡通冷氣被等。
開學用品率先入手 玩具精品及電子產品低至4折
暑假接近尾聲，一田亦推出開學好物優惠，精選護脊書包低至6折，另有逾百款玩具、精品及電子產品低至4折，家長及學生可趁購物賞入手新學年用品。
儲電子印花 換購Cuckoo × Hurom健康家電
購物賞期間消費亦可同步儲一田電子印花，換購「Cuckoo X Hurom健康尚廚臻選系列」。儲滿280個印花，可免費換購HUROM冷壓慢磨原汁機；儲滿300個印花，則可免費換購CUCKOO雙重真空高壓多功能發芽飯煲。
另外，HUROM無線食物研磨機、多功能迷你養生壺、CUCKOO 8層鈦鑽石IH廚具及生活淨水系列等產品，均可低至3折換購。
銀聯、富邦一田信用卡再享回贈
付款時亦有額外優惠。使用銀聯手機Pay或銀聯二維碼單一消費滿$450，即享7%即減優惠，購物賞期間最多減$200；使用富邦一田信用卡單一簽賬滿$500可獲$35現金回贈，滿$1,200可獲$90現金回贈，期間最多可享$360現金回贈。
憑銀聯手機Pay、銀聯二維碼或富邦一田信用卡購買指定貨品，另可享額外95折。
一田．夏日購物賞2026
日期：2026年8月21日至8月30日
地點：一田全線分店（西沙GO PARK及便利一田YATA go!除外）