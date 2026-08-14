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出版：2026-Aug-14 19:30
更新：2026-Aug-14 19:30

《排球少年!!》香港遠征快閃店登場！ 巨型日向烏鴉抵港/4大打卡位/逾300款限定周邊 (有片)

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Joe52

《排球少年!!》香港遠征快閃店登場！ 巨型日向烏鴉抵港/4大打卡位/逾300款限定周邊 (有片)

各位《排球少年!!》粉絲注意！《排球少年!!》香港遠征期間限定店正式登陸九龍灣 MegaBox！即日起至 8 月 31 日，烏野高中的球員們將攜手音駒、青葉城西等勁敵「遠征」抵港，將MegaBox地下中庭打造成超熱血的排球賽場！現場除了有4 大主題打卡區，更有極具質感的高還原度角色球衣及逾300款獨家周邊，各位「排球迷」絕對要親臨現場朝聖！

4大打卡位登場 巨型日向烏鴉首度抵港

今次快閃店在展區佈置上落足心機，完全還原原作熱血氛圍。場內設有4大打卡亮點，讓大家瞬間置身春高預選賽的現場！一踏入中庭，最矚目的莫過於高達2.5米的「Jump Higher! 拱門步道」。拱門兩旁集結多個 1:1 還原角色，包括烏野高中的主角群——日向翔陽、影山飛雄、月島螢，以及音駒高中的黑尾鐵朗、孤爪研磨等超人氣角色立牌，氣勢滿滿！

另外，烏野高中的靈魂吉祥物——毛耷耷「日向烏鴉」正式首度登陸香港，與粉絲近距離見面！圓滾滾的造型配上招牌橘色頭髮與毛茸茸質感，呆萌度爆燈！展區內同時復刻了烏野高中的「飛べ」（飛吧）、音駒高中的「繋げ」（連接吧）、青葉城西高中的「制霸球場」等名言旗幟。

「毛耷耷日向烏鴉」 「Jump Higher! 拱門步道」 (1) 「Jump Higher! 拱門步道」 (2) 《排球少年!!》香港遠征期間限定店 (10) 《排球少年!!》香港遠征期間限定店 (5)

必入手高質感球衣 逾300款周邊精品

除了拍照打卡，現場的商品區更是不能錯過！今次快閃店特別推出了還原度極高的多位球員「角色球衣」與外套，現場備有超過300款官方授權周邊，包括夏日Beach Ball系列金屬襟章、透明 PVC 卡套、雨傘吊飾。以及各校球員運動毛巾、Tote Bag。

經典排球外套 (5) 經典排球外套 (3) 經典排球球衣 (6) 經典排球球衣 (5) 經典排球球衣 (4) 夏日水槍系列壓克力立牌 (4) 雨後的回家路系列壓克力立牌 (3) 雨後的回家路系列掛頸毛巾 (3) Beach Ball系列新品襟章 10週年紀念大毛巾 Beach Ball系列圓形團扇 (1) 雨後的回家路系列雨傘吊飾 Tote bag 10週年紀念布製海報

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