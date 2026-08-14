《排球少年!!》香港遠征快閃店登場！ 巨型日向烏鴉抵港/4大打卡位/逾300款限定周邊 (有片)

各位《排球少年!!》粉絲注意！《排球少年!!》香港遠征期間限定店正式登陸九龍灣 MegaBox！即日起至 8 月 31 日，烏野高中的球員們將攜手音駒、青葉城西等勁敵「遠征」抵港，將MegaBox地下中庭打造成超熱血的排球賽場！現場除了有4 大主題打卡區，更有極具質感的高還原度角色球衣及逾300款獨家周邊，各位「排球迷」絕對要親臨現場朝聖！

4大打卡位登場 巨型日向烏鴉首度抵港

今次快閃店在展區佈置上落足心機，完全還原原作熱血氛圍。場內設有4大打卡亮點，讓大家瞬間置身春高預選賽的現場！一踏入中庭，最矚目的莫過於高達2.5米的「Jump Higher! 拱門步道」。拱門兩旁集結多個 1:1 還原角色，包括烏野高中的主角群——日向翔陽、影山飛雄、月島螢，以及音駒高中的黑尾鐵朗、孤爪研磨等超人氣角色立牌，氣勢滿滿！

另外，烏野高中的靈魂吉祥物——毛耷耷「日向烏鴉」正式首度登陸香港，與粉絲近距離見面！圓滾滾的造型配上招牌橘色頭髮與毛茸茸質感，呆萌度爆燈！展區內同時復刻了烏野高中的「飛べ」（飛吧）、音駒高中的「繋げ」（連接吧）、青葉城西高中的「制霸球場」等名言旗幟。