DIESEL 推全新D-ONE手袋系列　限定牛仔款K11 MUSEA獨家發售　人氣有線耳機同步換新色

DIESEL 全新 D-ONE 系列便將品牌一貫的叛逆街頭態度帶到日常穿搭之中。系列以經典皮帶細節作為設計靈感，結合金屬扣環、做舊材質與實用袋形，既保留DIESEL鮮明的個性風格，亦方便配襯不同造型的時尚迷。今次品牌同場亦帶來金屬新色有線耳機，讓手袋與科技配件都成為造型的一部分。

D-ONE手袋早前於DIESEL 2026秋冬時裝秀首次亮相，設計靈感來自經典皮帶工藝。金屬扣、皮帶孔及鉚釘被重新演繹，成為袋身上最鮮明的視覺焦點，配合柔軟袋形及可擴充容量的側面壓釦，兼顧造型感與實用性。系列備有多種材質，包括復古做舊皮革、揉製皮革、仿日曬洗水丹寧及磨痕洗水帆布，配上可拆卸及可調節肩帶，可手提亦可肩背，方便配合不同穿搭需要。軍綠磨痕帆布款散發工裝與復古氣息；藍色仿日曬洗水牛仔款則以自然漸層褪色效果配合密鑲水鑽。

有線耳機換上金屬新色

除了手袋，DIESEL亦同步為人氣入耳式掛飾有線耳機推出金屬黑及金屬粉兩款新色。耳機以鋁合金、鋅合金及ABS等物料製作，配合金屬編織線條、品牌橢圓「D」字Logo及鎖頭金屬吊飾，把科技配件塑造成帶有飾物感的街頭單品。耳機內置麥克風，支援通話及音樂操控，包裝方面亦延續品牌的環保取向。過往曾有 &TEAM成員Harua、Nicholas，以及BABYMONSTER成員Ahyeon佩戴DIESEL電鍍銀色有線耳機示人，令這款配件在造型層面更具話題性。

全新D-ONE手袋系列及兩款金屬配色耳機已登陸香港、新加坡及澳門DIESEL專門店；D-ONE黑色及藍色仿日曬洗水牛仔手袋則於香港K11 MUSEA專門店獨家發售。