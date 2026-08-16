MÖVENPICK®聯乘agnès b. CAFÉ推限定冰感杯 滿額即可免費換領 全新「楓糖核桃」及「榛果脆享」同步登場

MÖVENPICK®今個8月推出限定滿額換領禮遇，於指定7-Eleven及Circle K購買指定雪糕產品滿$100，即可免費換領MÖVENPICK® x agnès b. CAFÉ別注版冰感杯；同時推出全新「楓糖核桃」及「榛果脆享」兩款堅果口味，即睇換領詳情。

MÖVENPICK®今次聯乘agnès b. CAFÉ推出別注版冰感杯，以全黑色設計配搭鋁材製作，杯身可放入MÖVENPICK® 100ml或165ml雪糕杯，食雪糕時可減少冰冷感直接傳到手上。冰感杯設計可重複使用，數量有限，送完即止。

優惠只適用於香港指定7-Eleven及Circle K店舖，產品及禮品數量有限，售完或送完即止

全新兩款堅果口味 「楓糖核桃」撞焦糖核桃碎

除了限定禮遇，MÖVENPICK®亦推出兩款全新堅果系列雪糕。「楓糖核桃」以楓糖雪糕配搭焦糖核桃碎，帶出楓糖的甜香及核桃的香脆口感；「榛果脆享」則以榛子雪糕配搭焦糖榛子碎，入口同時有幼滑及酥脆口感。兩款新口味均有100ml及500ml家庭裝，售價為$32/100ml及$73/500ml，已於全港各大便利店及超級市場有售。