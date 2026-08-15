Klook x 香港電車全港首創叮叮美食團 新鮮直送7款街頭美食！電車上歎一盅兩件/獨家LEGO美食模型(有片)

全港首創「叮叮美食團」登場！Klook 聯乘香港電車推出全港首個電車移動餐飲體驗，於電車車廂內一次過品嘗7款新鮮直送、來自當區名店的特製迷你經典港式美食，包括燒味飯、點心與蛋撻等等！旅程中更有專人導賞港島沿途風光與美食故事，還能獨家欣賞 LEGO®️ 藝術大師 Andy Hung 打造的經典美食模型，並獲贈限量主題明信片。約 1 小時的沉浸式體驗，帶你以全新視角細味香港百年情懷，即睇記者直擊！
香港名店直送7款特製迷你美食
過往想歎盡港島區的經典老字號，往往要走勻西環、灣仔至銅鑼灣，在炎熱天氣下逐間排隊。今次「叮叮美食團」打破傳統，主打「街頭美食，一叮到位」，由專人將港島當區名店及老字號新鮮出爐的滋味，直接送到電車車廂內。
為了方便乘客在行駛車廂中進食，所有食物均由食肆特別改製成特製迷你尺寸。車廂座位更特別設有餐桌，設計相當貼心，全程約1小時的旅程中，大家可以一次過品嘗7款極具代表性的本地招牌美食。精心挑選的美食菜單包含腸仔包、精選點心、香辣XO醬腸粉、燒味飯、蛋撻、竹蔗水、芝麻薑汁湯圓、煎釀三寶、港式碗仔翅及豆腐花等等。熱騰騰的美食配上窗外流動的港島美景，絕對是視覺與味覺的雙重享受。
樓上雅座專人導賞 收聽港島歷史故事
除了品嘗美食外，這趟沉浸式旅程更融入豐富文化元素。登上車廂上層的「樓上雅座」，沿途會有專業導賞員即時為大家解說。由西營盤傳統老街的歷史變遷，到灣仔、銅鑼灣的地標建築，導賞員同時娓娓道來每一道香港特色美食背後的情懷小故事。無論是土生土長的本地人，還是初到香港的海外遊客，都能以全新視角發掘香港的獨特魅力。參加者更可獲贈獨家設計的限量主題明信片，作為這趟懷舊旅程的紀念。
全球獨家！LEGO®藝術大師打造美食模型
另外，主辦單位更特別邀請到香港首位獲認證的LEGO®藝術大師洪子健(Andy Hung)進行跨界合作！車廂內設置全球獨家的流動LEGO 美食展覽，Andy Hung 以神乎其技的工藝，為活動量身打造了一系列栩栩如生的經典港式美食模型。精緻的燒味飯、燒賣點心與蛋撻LEGO 模型，將香港地道飲食文化轉化為玩味十足的藝術品，吸引不少乘客打卡合照。
叮叮美食團報名詳情
「叮叮美食團」現已於Klook平台獨家發售。
路線選項：
東行線出發： 屈地街電車廠至銅鑼灣電車總站(包括7款精選美食)
西行線出發：銅鑼灣電車總站至屈地街電車廠 (包括7款精選美食)
體驗時長: 一小時