Klook x 香港電車全港首創叮叮美食團 新鮮直送7款街頭美食！電車上歎一盅兩件/獨家LEGO美食模型(有片)

全港首創「叮叮美食團」登場！Klook 聯乘香港電車推出全港首個電車移動餐飲體驗，於電車車廂內一次過品嘗7款新鮮直送、來自當區名店的特製迷你經典港式美食，包括燒味飯、點心與蛋撻等等！旅程中更有專人導賞港島沿途風光與美食故事，還能獨家欣賞 LEGO®️ 藝術大師 Andy Hung 打造的經典美食模型，並獲贈限量主題明信片。約 1 小時的沉浸式體驗，帶你以全新視角細味香港百年情懷，即睇記者直擊！

香港名店直送7款特製迷你美食

過往想歎盡港島區的經典老字號，往往要走勻西環、灣仔至銅鑼灣，在炎熱天氣下逐間排隊。今次「叮叮美食團」打破傳統，主打「街頭美食，一叮到位」，由專人將港島當區名店及老字號新鮮出爐的滋味，直接送到電車車廂內。

為了方便乘客在行駛車廂中進食，所有食物均由食肆特別改製成特製迷你尺寸。車廂座位更特別設有餐桌，設計相當貼心，全程約1小時的旅程中，大家可以一次過品嘗7款極具代表性的本地招牌美食。精心挑選的美食菜單包含腸仔包、精選點心、香辣XO醬腸粉、燒味飯、蛋撻、竹蔗水、芝麻薑汁湯圓、煎釀三寶、港式碗仔翅及豆腐花等等。熱騰騰的美食配上窗外流動的港島美景，絕對是視覺與味覺的雙重享受。