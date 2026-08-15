銅鑼灣美食｜王府潮汕牛肉火鍋$68起歎新鮮手切牛肉 每日手打100%牛肉丸(有片)(多圖)

香港人一年四季都鍾意打邊爐，籍貫潮州汕頭的Bryan也一樣。有見疫情之後經濟市道不明朗，消費模式轉變，於是將中高檔路線的台式火鍋無老鍋銅鑼灣分店舖位變陣，換上以他姓氏命名的新品牌「王府潮汕牛肉火鍋」，$68起就食到每日從潮汕運來多個不同部位的手切新鮮牛肉，比坊間平一截。 文:Vera Gee攝:羅錦鴻

肉丸百分百純牛肉無防腐劑 無老鍋尖沙咀店依然人氣，惟獨銅鑼灣店8,000呎舖位轉型，保留前身新淨靚裝。店主Bryan的鄉下在汕頭，經常回鄉，「當地養豬養牛好多食材都好新鮮，相對香港好多入口急凍貨，食唔返嗰種味。作為潮汕人食開新鮮嘢，我從潮汕引入每日新鮮屠宰運來的牛肉，搜羅香港不常見的當地肉丸、肉餅，肉丸百分百純牛肉，每日手打，唔落防腐劑，味道質感都天然。」

「腳趾」部位爽脆 店內的牛肉有十多個部位，頂級雪花鮮嫩多汁，入口即化，擁有濃郁的牛油香與淡淡的奶香。頂級吊龍為牛脊背兩側的長條肉，中間有非常細的肉筋交織，口感嫩脆彈牙，肉味濃郁。五花趾為牛後腿大腿內側的肌腱，筋花豐富，口感極脆彈，越嚼越肉味甘香。腳趾是牛前腿的肌腱，紋路較五花趾略疏，爽口帶勁，嫩中帶脆。同樣帶肉筋，口感比五花趾略柔嫩，仍保留彈性。胸口油為牛前胸的一塊黃牛色脂肪，僅肥牛才有，咬下爽脆不覺油膩，伴隨著濃郁的奶香與牛油香。

牛骨湯底慢熬 8 小時 招牌牛骨湯底以牛大骨、牛腩、牛脂油為基底，配上南薑等天然香辛料以文火慢熬8小時而成，牛骨味純而不羶，配牛肉原汁原味。不吃牛的可選老火菌菇湯底，以老雞熬燉，菇菌的精華徹底融入湯中，溫潤滑溜鮮味強烈。配料亦有多款潮汕豬肉類、魚皮餃、蝦丸等選擇，如非常稀有的豬板筋部位，位於豬背部大里脊上的一層白色筋膜，一層白筋軟糯帶有豐富膠質，一層里脊肉爽脆Q彈。

$42 起潮汕料車仔粉 午市時段大家可以來食碗casual潮汕車仔粉麵，自選牛或豬類兩餸配潮汕粿條，$42起沒有加一。在舒適潔淨的環境裡品嘗潮汕牛，啱晒不願北上留港消費的一眾牛魔王！

王府潮汕牛肉火鍋 地址:銅鑼灣登龍街18號V Point 5樓 電話:2633 3586 營業時間:11:30-23:00(午餐供應至4:30)