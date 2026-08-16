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出版：2026-Aug-16 13:00
更新：2026-Aug-16 13:00

新店關注組｜全港首創！潮州X日本菜定食CHIU San進駐堅尼地城(有片)(多圖)

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Joe26

新店關注組｜全港首創！潮州X日本菜定食CHIU San進駐堅尼地城(有片)(多圖)

潮州老字號第三代打破常規，開創香港首個「潮日融合」料理品牌CHIU San，結合潮州菜與日本菜的精髓，以日式定食形式演繹，融入視覺打卡美學，帶給客人新意。

:Vera Gee :羅錦鴻

新潮型裝散發活力

從堅尼地城地鐵站B出口步行2分鐘便到達這家小店，地理方便。門口外牆繪畫了奪目的塗鴉，店內也掛上繪畫了年輕人、經典潮州菜和堅尼地城街頭元素的漫畫，散發新潮活力氣息。小店格局布置似日式拉麵店，開放式廚房附設吧枱，另有散座和一排式單人座位，一個人也可來享受潮日菜。
潮州菜和日本菜有共通點，同樣講求傳統匠藝與原汁原味。潮州菜宴席重視海鮮，而日本菜也講求Umami (旨味)，兩大菜系均追求鮮味，故此兩者食材和烹調法併合出意想不到的火花。特別找來日本菜經驗豐富的廚師顧問，攜手研發潮日菜食譜。

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4款潮日定食擺盤精緻

菜單以4款日式定食為主，有石燒牛小排配潮式沙茶醬、鹽燒黃花魚配秘製麵豉醬、煙燻魚露雞扒配日式黑蒜油、燒西班牙五花腩配潮式白醋。美國Prime頂級牛小排隔著一層蔬菜放在燒熱的石上，淋上自家以沙茶醬與照燒汁特調的醬汁，滋滋作響，醬汁混合花生碎的甜味，送飯夠開胃。

新鮮黃花魚是每天朝早到街市選購，採用日本岐阜縣鄉土料理常用的乾朴葉，墊着起了骨的黃花魚，放上溫和爐火烤烘至魚皮特脆，讓魚身吸收朴葉的獨特焦香。配以普寧豆醬作基調的麵豉醬，加入自家用生果發酵兩天的日式酸汁，既有鹹豆香，亦有甜、酸風味。每款定食附上菜脯玉子燒、漬物三款、和風沙律、日式麵豉湯、白飯及和菓子，擺盤精緻繽紛吸引。定食只需$118起，定價親民。

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追加小碟手工石榴雞

菜單提供十多款小碟可追加，難得潮州宴席手工菜如石榴雞、炸蟹棗和炸蝦棗都可以逐粒柯打。石榴雞是將蛋白煎成薄薄的蛋皮，包裹餡料滿滿的雞肉粒、火腿末、冬菇粒，扎成石榴形狀。傳統做法是蒸熟並淋上芡汁，這版本則炸至金黃色，外皮微脆帶柔韌，內裡餡料仍細嫩多汁。炸蟹棗和炸蝦棗均混入馬碲製成，鮮甜爽口，配日式甜辣醬作平衝。

炒魚麵是將門鱔打製 45分鐘至起膠成形，富有魚味具彈牙咬口感，加入酸甜味並重的日式醬汁炒至均勻，撒上木魚花增添鮮味層次。自家製甜點抹茶水晶包，是將晶瑩剔透的傳統潮式水晶包換上綿密軟糯的日本抹茶餡，由頭到尾貫徹潮日融合的特色。

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CHIU San


地址：堅尼地城北街 16 號建隆樓地下
WhatsApp 查詢：6978 6780
營業時間：11:30am – 3:30pm5:30pm – 9:30pm
營業日期：819

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十多款追加小碟包括滷水溏心蛋、日式燒飯糰、日式三絲炒秋葵豆腐、沖繩水雲配酸汁等。(羅錦鴻攝)

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