Häagen-Dazs體驗列車品嘗雪糕美味 沉浸式解碼雪糕天然原材料 接力3日限定體驗巴士巡迴尖沙咀/大圍/中環

Häagen-Dazs以更具儀式感方式，邀請市民走進天然、極致、匠心的雪糕世界。品牌一向堅持不使用防腐劑、穩定劑、色素及棕櫚油，並以鮮忌廉、牛奶、糖及蛋為基底，配合不同口味原材料，透過精準掌握空氣比例打造濃醇口感雪糕。為讓甜品迷感受品牌的匠心美味，Häagen-Dazs將四大經典口味化作沉浸式感官旅程，推出期間限定「匠心濃醇體驗列車」。
遊戲互動「解鎖」口味奧秘
參加者可憑專屬車票登上「匠心濃醇體驗列車」，穿梭於品牌為雪糕迷特設四大口味專區。當中包括「呍呢嗱專區」，透過互動解密小遊戲，拆解呍呢嗱雪糕的 6大天然原材料製造，感受返璞歸真自然乳香；「72%可可體驗區」以可可天秤互動體驗，詮釋朱古力雪糕升級至72%可可所帶來的苦甜適中、極致濃醇黃金比例；「100%抹茶石磨體驗台」以石磨抹茶茶粉，見證抹茶雪糕以100%日本茶道級抹茶堅持甘甜與鮮味，呈現更細緻層次；「100%士多啤梨小畫廊」參加者可調製以100%真實士多啤梨作靈感的「天然顏料」作畫，親手繪出屬於自己的Häagen-Dazs士多啤梨雪糕畫作，體驗不含人造色素的真實果香與色澤。
「匠心濃醇體驗巴士」限定3天登場
完成四大主題體驗後，Häagen-Dazs「匠心濃醇體驗巴士」，更將這份體驗延伸到城市街頭，將品牌對天然與高品質的堅持帶到更多街坊身邊。
8月21日(五)：尖沙咀香港瑰麗酒店旁(鄰近星光大道入口)
8月22日(六)：大圍村南道(大圍地鐵站A出口)
8月23日(日)：中環9號碼頭(鄰近AIA摩天輪)
時間：12:00pm – 6:00pm(每日9節，每節30分鐘)
車上禮遇一次享受
車上活動將包含Häagen-Dazs經典雪糕口味體驗，並可享免費迷你杯裝雪糕100ml一杯(口味隨機)、超市及便利店優惠券一張，以及Häagen-Dazs專門店$50禮券一張。
Häagen-Dazs推出預先登記禮遇(由即日起至8月19日)，凡於指定零售商購買Häagen-Dazs產品滿$20(須於指定零售商購買)，並於指定表格上傳機印單據到Häagen-Dazs，即可優先預約；買滿$20可供最多2位參加，買滿$40可供最多4位參加(上限為四位)。成功預約者將收到電郵通知。
查詢：Häagen-Dazs