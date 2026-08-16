Häagen-Dazs體驗列車品嘗雪糕美味 沉浸式解碼雪糕天然原材料 接力3日限定體驗巴士巡迴尖沙咀/大圍/中環

Häagen-Dazs以更具儀式感方式，邀請市民走進天然、極致、匠心的雪糕世界。品牌一向堅持不使用防腐劑、穩定劑、色素及棕櫚油，並以鮮忌廉、牛奶、糖及蛋為基底，配合不同口味原材料，透過精準掌握空氣比例打造濃醇口感雪糕。為讓甜品迷感受品牌的匠心美味，Häagen-Dazs將四大經典口味化作沉浸式感官旅程，推出期間限定「匠心濃醇體驗列車」。

遊戲互動「解鎖」口味奧秘

參加者可憑專屬車票登上「匠心濃醇體驗列車」，穿梭於品牌為雪糕迷特設四大口味專區。當中包括「呍呢嗱專區」，透過互動解密小遊戲，拆解呍呢嗱雪糕的 6大天然原材料製造，感受返璞歸真自然乳香；「72%可可體驗區」以可可天秤互動體驗，詮釋朱古力雪糕升級至72%可可所帶來的苦甜適中、極致濃醇黃金比例；「100%抹茶石磨體驗台」以石磨抹茶茶粉，見證抹茶雪糕以100%日本茶道級抹茶堅持甘甜與鮮味，呈現更細緻層次；「100%士多啤梨小畫廊」參加者可調製以100%真實士多啤梨作靈感的「天然顏料」作畫，親手繪出屬於自己的Häagen-Dazs士多啤梨雪糕畫作，體驗不含人造色素的真實果香與色澤。