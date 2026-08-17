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出版：2026-Aug-17 14:00
更新：2026-Aug-17 14:00

少時俞利出道21年身材不走樣之秘 每朝空腹進行有氧運動 自煮低熱量健康宵夜醫肚

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Wayne 07

少時俞利出道21年身材不走樣之秘 每朝空腹進行有氧運動 自煮低熱量健康宵夜醫肚

剛宣布與SM娛樂結束21年賓主關係的傳奇女團「少女時代」舞蹈擔當Yuri(權俞利)，自出道以來便以健康、陽光的「黑珍珠」形象深入人心。現年36歲的她，身高 167 公分、體重長期維持在4547kg，穠纖合度的極致線條與優雅馬甲線，至今依然是K-Pop圈的體態天花板。Yuri曾強調，她的身材管理「不是因為外貌焦慮，而是為了舞台體力與職業需要。」其維持美好身材的秘訣，經歷逾20年驗證，採用不極端自律法則，完美兼顧強大心肺功能緞練，塑造出輕盈體態。

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運動核心：高消耗多元訓練出差不中斷

身為少女時代中最具運動天賦的成員，Yuri的日常訓練兼顧高消脂、深度拉伸與局部塑形：

空腹有氧運動(每小時燃燒約 400–500卡路里)Yuri習慣在清晨進行空腹快走、慢跑或跑步機訓練。空腹狀態下血糖較低，能更有效地啟動脂肪氧化程序，為整天的高代謝率打下基礎。

專業舞蹈排練(每小時燃燒約500–700卡路里)：作為主領舞，高強度的舞蹈練習，是她最大熱量消耗來源。舞蹈屬於全身性有氧與肌肉協調訓練，能在極短時間內揮發汗水，並雕塑全身線條。

普拉提、水上瑜珈與拉伸(每小時燃燒約200–300卡路里)Yuri熱愛器械普拉提，與高難度「直立板瑜伽(SUP Yoga)」。這類靜態又極具核心考驗的運動，能深度鍛鍊腹部、臀腿的深層肌群，在拉長肌肉線條的同時，打造出優雅的體態。

輕力量塑形：針對臀腿與核心肌群進行阻力訓練，維持肌肉量以支撐高強度的舞台表演。

極致自律Yuri曾經說過，無論海外巡演、出差，還是長時間坐飛機，她的運動習慣從不中斷。

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上班族15分鐘居家空腹高效有氧計畫

參考Yuri的運動時間表，本計畫無需任何器材，起床後喝一杯暖水即可開始，簡單熱身35分鐘，再用15分鐘進行「低衝擊高燃脂(LIIT)」，啟動脂肪燃燒，開啟神清氣爽的一天。

每組動作做45秒，休息15秒。重複進行3個循環(15分鐘)

動作一：動態開合步(Step Jacks)

怎麼做：雙腳輪流向外踏步，同時雙手在頭頂擊掌。

好處：無跳躍動作、不傷膝蓋且不吵醒鄰居，溫和提升心肺功能。

動作二：拳擊空氣出拳 (Shadow Boxing)

怎麼做：核心收緊，雙腳微彎，左右拳快速交替向前揮出。

好處：每15分鐘可消耗約120-150卡路里，能有效雕塑手臂與背部線條。

動作三：站立提膝觸肘(Standing Knee-to-Elbow)

怎麼做：雙手抱頭，抬起右膝去碰左肘，左右交替，核心用力。

好處：精準鍛鍊側腹，溫和雕塑Yuri同款馬甲線。

動作四：深蹲側點地(Squat with Side Tap)

怎麼做：下蹲至大腿與地面平行，站起時右腳向外點地，下一次換左腳。

好處：啟動臀大肌，喚醒下半身大肌肉群，提高一整天的基礎代謝。

動作五：原地太空漫步(Active Marching)

怎麼做：原地抬高腿擺臂大步走，保持呼吸節奏。

好處：穩定心率，持續燃脂。

5個動作完整做完3個循環後(15分鐘)，預計可消耗120150卡路里。

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飲食核心：高蛋白控鹽菜單，拒絕盲目挨餓

與其盲目絕食導致肌肉流失，Yuri 的飲食法更傾向於提供身體乾淨、優質的能量：

高蛋白為主：每餐必備海鮮、雞胸肉、雞蛋、瘦肉或鷹嘴豆。充足的蛋白質不僅能修復運動後的肌肉，還能延長飽腹感。

嚴格控鹽防水腫：鏡頭前最忌諱面部水腫。Yuri 在籌備期會嚴格控制鈉攝取，配合多喝水來促進水分代謝。

減少精製碳水：捨棄白米飯與精製麵食，改以複合碳水(如地瓜、糙米)為主，維持血糖穩定，避免脂肪囤積。

少食多餐，提早晚餐：將一天的熱量分散進食，並盡量提早結束晚餐，留給腸胃充足的夜間排毒與休息時間。

聰明放縱法：旅行或享受大餐當天可以放鬆心情享用，但次日必定回歸清淡飲食(如炒椰菜花、洋蔥與芹菜粉)來平衡熱量。

Yuri最愛宵夜「清爽洋蔥拌炒雙椒雞胸肉」食譜

Yuri曾在綜藝節目《守美家小菜》及個人頻道中，分享過她如何應對深夜收工後的飢餓感。這款「清爽洋蔥炒雞胸肉」(有時她會換成海鮮或炒椰菜花飯)是她的深夜救星。

這道菜總熱量僅約220–250卡路里，富含高蛋白質，且洋蔥與蔬菜能提供極強的飽足感，控鹽配方更讓你隔天起床絕對不水腫。

主料：即食雞胸肉1( 100g，切丁)、洋蔥半顆(切絲)

配料：黃椒、紅椒各1/4(切條，補充維他命C與視覺色彩)

調味料：橄欖油1茶匙、黑胡椒粒 適量、海鹽極少量(一小撮即可，嚴格控鹽)、大蒜 2 (切片)

烹飪步驟

爆香基底：熱鍋中倒入1茶匙橄欖油，加入蒜片與洋蔥絲，用中小火慢慢翻炒。

釋放甜味：炒至洋蔥呈現半透明狀、散發出天然甜味(這時洋蔥的甜味能代替糖，非常健康)

大火快炒：加入紅椒絲、黃椒絲與切丁的雞胸肉，轉大火快速翻炒1分鐘，保持蔬菜的清脆口感。

微量調味：關火前，撒入極少量的海鹽與大量的黑胡椒粒。黑胡椒能刺激新陳代謝，並帶來足夠的香氣。

美味上桌：盛盤享用！如果當天極度飢餓，Yuri還會搭配幾片青瓜片或生菜包著吃，增加纖維質。

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