牛涮鍋X老字號悅和醬園推限定主題 記者實試古釀滷水湯底+老抽牛乳雪糕（有片）

日式火鍋放題專門店牛涮鍋 (Mou Mou Club)的「扎根香港」跨界企劃推出第2彈，首次攜手扎根香港80年的老字號「悅和醬園」推出「滿腹.ᐟ醇香 — 悅和古釀醬香120分鐘火鍋放題」。最受食客關注的必屬悅和古釀滷水湯及古釀醬油雪糕，即看下文，了解更多！

扎根香港80年 堅持天然生曬 在1945年創立的「悅和醬園」，是本港唯一自設蒸酒廠兼堅持本地製造的傳統醬園。醬園堅持採用加拿大非基因改造黃豆與優質原料，多款產品均經歷至少半年天然日光生曬與古陶瓦缸沉澱，配合老師傅的翻拌檢查，生產出多款經典產品。

滷水湯底以生抽+豉油皇打造而成 牛涮鍋攜手悅和醬園推出全新4大聯乘餐目，包括悅和古釀滷水湯、潮州11品特色大拼盤、手切安格斯橫膈肌及悅和古釀醬油雪糕。滷水湯底以醬園招牌產品悅和海鮮生抽及悅和豉油皇打造而成，記者認為湯底極具豉油鮮味，契合各種食材。打邊爐怎少得了靈魂牛肉，牛涮鍋限定供應連續獲得7年世界金獎認證（World Steak Challenge Winner）的「手切安格斯橫膈肌」。記者認為牛肉牛味極濃，口感軟嫩帶有嚼勁，牛肉粉絲必試。

送潮州11品特色大拼盤 同時，食客揀選指定放題，即享免費「11品特色大拼盤」，一次過品嘗鵝翼、鵝掌、鵝腸、手工鮮蝦棗、溫體黃牛肉丸、溫體黃牛牛筋丸、手工黑毛豚肉餅、野生那哥鮮魚丸、金黃墨魚卵粿、香酥手工黑毛豚肉餅，最後更加有傳統潮州「福果芋泥」，一口吃下細膩綿滑的芋泥。

「暗黑料理」醬油雪糕登場！ 最後甜點古釀醬油雪糕必定是食客們的關注焦點，在香濃軟滑的牛乳雪糕上，淋上老抽，絕對是創新食法。記者認為，醬油雪糕帶有淡淡的焦糖香味，相當驚喜。

古釀醬油雪糕