網上熱話｜職場如戰場？打工仔獲同事窩心送藥 網民因1事起疑反被轟：小人之心！

職場如戰場，不時聽到有人教路指別跟同事做朋友，只因職場上很難找到可以真心相待及相信的人，彼此之間都會有防備與戒心。若然能夠在工作的同時，認識到一班互助互勉的同事，確實是一件幸福事情。早前，一位打工仔發文指收到同事窩心送藥，但有網民因1事起疑卻反被轟「小人之心」，未知同為打工仔的你又點睇呢？

打工仔獲同事窩心送藥 很多資深打工仔都會表示應該與同事保持適當距離，不要妄想可以與同事結交朋友，好似做乜都會與利益掛鉤，少少舉動都會引起戒心與防備。早前，一位港漂打工仔分享一件「在香港感到深深的善意」的事，原來週末放假再上班後，竟驚喜發現枱面上留有同事送上的藥物與紙條。

無咳無發燒收暖心禮物 雖然發文者自稱「沒感冒、沒生病，沒咳嗽」，但同事在她枱面上留有傷風咳素和特效必理痛，更附上紙條細心道「上星期見你有幾聲咳，唔舒服就食呢個」、「頭痛先食呢個」。如此窩心舉動，難怪發文者揚言「同事超級友好」、「心裏真的是暖到爆炸」。