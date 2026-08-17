深圳好去處 ｜ 深圳市兒童公園8.16開幕！20+機動遊戲¥9起 即睇4大主題遊樂區

深圳市兒童公園已於8月16日開幕，公園內設有多個主題遊樂區，當中包括超大戲沙池、四層高的立體巨型樹屋以及消暑一流的溪谷戲水樂園，此外「小象探索王國」內更有超過20款機動遊戲，價錢低至¥9起。公園免費入場，無需預約，絕對是今個周末北上深圳不可錯過的親子好去處！
即睇4大主題遊樂區
1.小象探索王國－人氣機動遊戲區
小象探索王國是園內的動力遊樂區，設有約20套機動遊樂設施，部分項目收費由9元起，另有15元及19元票價選擇；公園入場及無動力遊樂區則免費，動力設施需要另行購票。遊樂區集合旋轉木馬、歡樂轉轉杯、觀光小火車、星光雲遊及夢光之城等合家歡項目，亦有過山車、海盜船及跳樓機等較具刺激感的設施，適合不同年齡層按喜好選擇，整體性價比高！
2.森林探索樂園－立體巨型樹屋
森林探索樂園以申猴為主題，必玩四層立體巨型樹屋，設有繩網、平衡木、蹦床及滑索，並按難度分級，讓不同年齡的小朋友逐步挑戰。小朋友放電一流！
3.溪谷戲水樂園－夏日限定玩水天地
炎炎夏日，溪谷戲水樂園絕對是消暑必玩的好去處，齊集互動噴泉、水幕滑梯、浪湧、跳泉及噴霧等玩水設施，小朋友可以在水花之間奔跑、嬉戲，體驗充滿動感的夏日樂趣。
4.午馬樂園－必玩攀爬架挑戰
喜歡攀爬、跑跳及挑戰障礙的小朋友，可以直奔午馬樂園。園區以立體生肖迷宮為核心，結合繩網、攀爬架及多款闖關路線，讓小朋友在穿越、攀爬及尋路之間鍛鍊平衡力與協調能力。
深圳市兒童公園
地址：深圳市羅湖區童樂路12號
交通：乘搭深圳地鐵3號線至曬布站，從C出口步行約5至10分鐘可達；開園同步開放北門、西北門、東北門及東門。