深圳好去處 ｜ 深圳市兒童公園8.16開幕！20+機動遊戲¥9起 即睇4大主題遊樂區

深圳市兒童公園已於8月16日開幕，公園內設有多個主題遊樂區，當中包括超大戲沙池、四層高的立體巨型樹屋以及消暑一流的溪谷戲水樂園，此外「小象探索王國」內更有超過20款機動遊戲，價錢低至¥9起。公園免費入場，無需預約，絕對是今個周末北上深圳不可錯過的親子好去處！

即睇4大主題遊樂區

1.小象探索王國－人氣機動遊戲區

小象探索王國是園內的動力遊樂區，設有約20套機動遊樂設施，部分項目收費由9元起，另有15元及19元票價選擇；公園入場及無動力遊樂區則免費，動力設施需要另行購票。遊樂區集合旋轉木馬、歡樂轉轉杯、觀光小火車、星光雲遊及夢光之城等合家歡項目，亦有過山車、海盜船及跳樓機等較具刺激感的設施，適合不同年齡層按喜好選擇，整體性價比高！

2.森林探索樂園－立體巨型樹屋

森林探索樂園以申猴為主題，必玩四層立體巨型樹屋，設有繩網、平衡木、蹦床及滑索，並按難度分級，讓不同年齡的小朋友逐步挑戰。小朋友放電一流！