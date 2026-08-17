米芝蓮二星「麗晶軒」 聯乘台北四代製茶世家 將茶香融入粵菜推茗茶宴

夏天飲茶不止消暑，更可以成為一頓粵菜晚宴的主軸。麗晶酒店米芝蓮二星中菜廳麗晶軒，今個夏天聯同台北精品茶館「萃釅」，推出期間限定「台灣烏龍茗茶宴」，以四款風格各異的台灣烏龍茶貫穿整個餐序，由前菜配搭到甜品，讓茶不只是佐餐的配角，而是與粵菜對話的主角。



四款茶由清至濃 層層遞進引導味蕾 茶宴以阿里山冷泡鐵觀音開場，茶湯帶熟果蜜香，醇厚回甘，一入口即為味蕾定調。隨後轉為杉林溪高山烏龍，金黃茶湯清冽透亮，帶杉木與蘭花幽香，風格轉為清雅細緻。當餐序推進至肉類主菜，則換上東方美人冬茶，橙紅茶湯散發蜜果香氣，口感圓潤醇厚，恰好平衡濃味菜式。尾聲以龍眼花甘羅漢果茶收結，花香清甜溫潤，與甜品的果香互相呼應，令整頓飯的句號落得輕柔。



點心拼盤先聲奪人 茶宴以廚師點心拼盤揭開序幕，三款點心各有看頭。晶瑩筍尖藍蝦餃以薄透外皮包裹細嫩鮮甜的藍蝦肉，入口爽彈；蝦籽鮮蝦膠以鮮蝦仁打製再綴以蝦籽，咀嚼間鹹鮮味逐步釋出，口感爽脆彈牙；海參水晶餃則走細緻路線，爽滑外皮配上餡料，與前兩款形成不同層次的對比。 茶燻醬油雞以烏龍茶香入饌 今次茶宴的一大亮點，在於部分菜式將茶元素直接融入料理之中。「茶燻醬油雞伴柚子醋鮮菌」便是代表作——雞肉經烏龍茶燻製後帶淡淡烘焙香氣，肉質嫩滑，醬油鹹香醇厚。旁邊配上鮮菌與柚子醋，以菌香及果酸拉出層次：先嚐到茶燻醬香，繼而柚子醋的清爽酸香浮現，巧妙化解油膩感。

花膠松茸湯清潤開胃 六頭鮑魚配琵琶豆腐軟嫩對比 湯品「扎膠燉松茸」走清潤路線，花膠為湯底帶來柔滑質感，松茸散發細緻菌香，不厚重卻有深度，適合在餐序中起承轉合的角色。主菜「蠔皇原隻六頭鮑魚伴琵琶豆腐」則講求口感對比，鮑魚厚實彈嫩，蠔皇醬汁鮮香濃郁；琵琶豆腐外煎至微脆、內裡嫩滑，更加入叉燒及蝦仁增添肉香與蝦鮮，與鮑魚一軟一彈，層次分明。 木姜子鴿脯辛香清新 牛肉手工麵添飽足感

「木姜子炒子薑鴿脯伴牛肉手工麵」為整頓茶宴注入鮮明的香料個性。乳鴿肉嫩帶香，木姜子帶來近似柑橘的清新辛香，令肉味更立體；子薑爽脆微辣，尾韻帶甜，與鴿肉互相平衡。旁邊的牛肉手工麵帶筋道口感，牛肉脂香配上彈性麵條，為主食環節增添飽足感與豐富度。

雪燕鮮奶配鳳梨酥溫柔收結 甜品以「鮮杞子黑糖薑茶雪燕燉鮮奶伴香焗鳳梨酥」作結，走溫潤暖甜路線。雪燕晶瑩滑溜，與鮮奶同燉後質感柔潤，黑糖與薑茶帶出暖甜，再加上杞子清甜點綴，整體甜而不膩。旁邊的鳳梨酥酥皮帶焦香、內餡酸甜，恰好與收尾茶款龍眼花甘羅漢果茶的花香甜韻互相呼應，為整頓茶宴畫上溫柔句號。

合作源於台北客席 麗晶軒團隊親赴南投茶區取經 麗晶軒與萃釅的合作緣起於去年，團隊於台北晶華軒客席期間首次接觸萃釅的台灣烏龍茶，對其細膩風味印象深刻。今年團隊更親赴南投及嘉義茶區，走訪杉林溪高山茶園，了解茶葉由採摘、揉捻到烘焙的完整製程，並與製茶職人深入交流，為茶宴的選茶及配搭提供靈感。 萃釅主理人張舒涵（Angela Chang）出身南投四代製茶世家，自幼浸淫茶葉與製茶工藝，後赴歐美深造並修習WSET課程，更是台灣首位於米芝蓮星級餐廳擔任專職侍茶師的人士。

麗晶軒 × 萃釅「台灣烏龍茗茶宴」 供應日期：2026年8月15日至10月4日 價錢：每位 $1,488，另加一服務費

