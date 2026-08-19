網上熱話｜淘寶買衫收唔到貨 申請退款竟要提供證據 港媽奇招應對引網民爆笑

相信不少人都有網購習慣，雖然網上購物十分方便，部份貨物甚至比實體店平，驟眼睇性價比的確較高。不過，網購貨物出現問題，要與店家聯絡或申請退款就比較麻煩。早前，一位港女發文指其母親在淘寶買衫收唔到貨，欲申請退款竟要提供證據，幸好媽媽夠精明見招拆招，引來網民爆笑留言。

港媽買衫收唔到貨 早前，一位港女在Threads發文，指母親在淘寶買衫，明明網購平台有購買紀錄，但卻一直收不到貨，只好透過平台客服向店家申請退款。

申請退款要證據 港媽奇招應對 從發文者上傳與淘寶客服的流程圖，可見申請退款需要提交「憑證」，而因為今次港媽申請退款的原因是收唔到貨，因此需要藉此提交證明。雖然聽落十分無稽，但港媽就以奇招應對，上傳了一張照片作為憑證，相中只有一個攤開的手板，表示收唔到貨乜都無。