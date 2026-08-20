網上熱話｜網上轉帳備註寫「買槍」 事後接1電話嚇破膽 發文警世：唔好亂寫！

自從網上轉賬變得方便之後，同朋友出街食飯夾錢唔使慢慢數銀紙，只要一機在手又有對方電話號碼或QR code即可隨時隨地過數，有時更可以加上備註，方便大家記錄。不過，近日有網民表示網上轉賬的備註原來有人會密切監察，更以親身經歷發文警世「千萬唔好亂寫」！

網上轉帳備註寫「買槍」 網上轉賬十分方便，特別是與朋友聚餐後唔需要慢慢夾錢，大家各自用不同平台過數就得。不過，有網民近日就發文警世使用網上轉帳時，備註部份千祈不可以亂寫！事源發文者本來用網上轉帳向朋友過飯錢，可能一時貪得意，竟在備註位置寫上「買槍」。

事後接1電話嚇破膽 原本以為只是朋友間的玩笑，豈料銀行職員「過咗一陣」竟主動致電發文者，詢問「先生，請教吓你剛才轉帳嘅交易用途係咩？」發文者為了解釋「買槍」原因，只好說笑道「我買嘅係《Call of Duty》遊戲裝備呀」。