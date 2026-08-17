Pokémon30周年慶祝活動11月登陸又一城 全港首間官方Pokémon Centre同步亮相

Pokémon今年迎來30周年，香港官方慶祝活動將於2026年11月登陸又一城，屆時全港首間官方Pokémon Centre亦會同步亮相。至於活動內容、開放安排及限定商品等詳情，官方將於稍後陸續公布。

Pokémon 30周年活動11月登陸又一城

陪伴全球訓練家走過30年的Pokémon，將於11月在香港舉行官方30周年慶祝活動，選址又一城。今次活動除了慶祝Pokémon踏入30周年，另一焦點是全港首間官方Pokémon Centre將會於同一時間登場，對本地Pokémon迷而言非常值得期待。

目前官方尚未公布慶祝活動的具體內容，至於會否設有30周年限定商品、特別企劃或其他體驗活動，仍有待官方進一步公開。

日本人氣官方專門店 主打Pokémon原創商品

Pokémon Centre並非一般Pokémon精品店，而是品牌官方專門店，概念源自遊戲中的「寶可夢中心」，將遊戲世界帶到現實。日本目前設有多間Pokémon Centre，分布於東京、大阪、京都、橫濱等不同地區，各分店亦有自己的特色。